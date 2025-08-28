Миротворческая миссия в Украине: европейские министры обсуждают участие "третьей страны"

Европейские министры собрались на неформальную встречу в Копенгагене / © Reuters

Европейские министры сегодня, 28 августа, соберутся в Копенгагене с единственной целью – усилить давление на Россию посредством санкций и поддержки Украины.

Об этом пишет Politico.

Министры обороны и иностранных дел стран ЕС соберутся на свою неформальную встречу, которая проходит дважды в год. Вечером четверга состоится ужин, в пятницу саммит министров обороны, а в субботу – руководителей дипломатических ведомств.

Новые санкции и поддержка Украины

По словам европейского дипломата, встречи преследуют цель усилить давление на Россию и продемонстрировать Москве, что продолжение войны не имеет смысла. Также будут обсуждаться вопросы гарантий безопасности для Украины после войны, особенно теперь, когда США, по сообщениям, готовы оказать поддержку с воздухом и разведданными, а также следующий пакет санкций ЕС против России.

Дэвид Макаллистер, глава Комитета Европейского парламента по иностранным делам, заявил, что «это момент, чтобы удвоить усилия, а не ослаблять их». По его словам, российский диктатор "является стратегом, который играет на время и ждет, пока решительность Запада ослабнет или политическое внимание переместится в другое место".

Миротворцы и гарантии безопасности

Дискуссии по контурам послевоенных гарантий, чтобы предотвратить повторное вторжение Москвы в Украину, будут доминировать в кулуарных разговорах на встрече. Официальные лица ожидают, что во время этих обсуждений будут подняты такие темы, как нейтральная третья страна могла бы предоставить миротворческие войска для патрулирования будущей демилитаризованной зоны.

В Москве же Россия отвергла идею о размещении европейских миротворцев в Украине. Это противоречит заявлению Трампа о том, что Путин согласится с ними в рамках мирного соглашения.

«Сейчас слишком рано делать конкретные предложения. Роль Вашингтона в определении будущего Украины остается незаменимой, а недавний саммит Трампа-Путина на Аляске является напоминанием о том, насколько хрупкой остается ситуация», — сказал Макаллистер.

Напомним, аналитики считают, что европейские страны опасаются направлять в Украину свои войска. Причина такой нерешительности – сомнения в поддержке Украины со стороны США.