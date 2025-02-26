Миротворческая миссия в Украине: Зеленский сказал, сколько стран поддерживают идею введения войск

Украина и ее партнеры пока имеют разные видения количества миротворцев и работают над общей позицией.

Украина и ее европейские партнеры рассматривают вопрос развертывания миротворческого контингента в Украине после прекращения боевых действий. Но окончательное решение во многом будет зависеть от того, какую роль возьмут на себя Соединенные Штаты.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве в среду, 26 февраля.

"Мы работаем над этим вопросом [развертывание в Украине миротворческих войск – ред.]. Мне нравится, что присоединилась восьмерка стран, которые смотрят на это с позитивом. Многое зависит от того, какую роль будут играть США в этом – количество стран, личный состав", – сказал Зеленский.

Он добавил, что Украина и ее партнеры пока имеют разные видения количества миротворцев и работают над общей позицией.

"У нас есть разное видение количества. Из каждой договоренности может быть разное видение, но главное, чтобы мы шли к устойчивому справедливому миру, к результату", — подчеркнул президент.

Напомним, Украина ведет переговоры по гарантиям безопасности с США и Европой. По словам Зеленского, если США отстранятся, Украина рассмотрит другие гарантии безопасности.

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