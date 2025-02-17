Миротворцы в Украине: какие страны готовы направить войска и условия их введения

Ряд европейских стран готовы направить до 30 тысяч миротворцев для стабилизации ситуации в Украине.

Вопрос введения миротворческих сил в Украину приобретает все большую актуальность в контексте поиска путей к стабильному миру.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что некоторые страны уже готовы предоставить свои военные контингенты для поддержки миротворческих инициатив, но только при условии предоставления четких гарантий безопасности.

Детальнее – читайте в материале ТСН.ua.

Вооруженные силы Европы

Владимир Зеленский 17 февраля, во время видеоконференции с представителями СМИ, находясь с визитом в ОАЭ, сообщил, что Украина очень сильно продвинулась в вопросе военного контингента, несмотря на тот факт, что до сих пор есть немало скептиков.

"Вопрос контингента, вопрос европейской армии в целом может иметь такой первый шаг. То, что я сказал о Вооруженных силах Европы, первый шаг – это когда есть украинская армия и есть Вооруженные силы Европы на территории Украины. Я считаю, что это первая платформа для будущего создания такой силы, и, способна наносить ответ в случае наступления на неспровоцированную войну России", – высказался украинский лидер.

По его словам, сегодня есть живая площадка, а "не бумажные договоренности".

Тайный план

С опаской, что приоритеты безопасности США сдвинулись в другую сторону, группа европейских стран тихо работает над планом отправки войск в Украину для помощи в обеспечении любого будущего мирного соглашения с Россией, пишет издание Associated Press.

Великобритания и Франция являются лидерами этой инициативы, хотя детали остаются ограниченными. Участвующие в обсуждениях страны не желают выносить в общем свои планы, чтобы не дать президенту России Владимиру Путину преимущество, если он согласится на переговоры по завершению войны, начатой три года назад.

"Я не буду прибегать к деталям возможностей, но я соглашаюсь с тем, что если будет мир, то для Украины должна быть какая-то гарантия безопасности, и Великобритания будет играть свою роль в этом", – сказал премьер-министр Великобритании Кир Стармер в осторожных заявлениях в четверг, 13 февраля.

Приблизительно год назад европейцы начали рассматривать, какой тип сил может понадобиться в Украине. Но ощущение срочности возросло на фоне опасений, что президент США Дональд Трамп для достижения соглашения может взаимодействовать непосредственно с Путиным, оставив вне переговорного процесса как Европу, так и Украину.

"Анкета" по безопасности Украины

Как передает Reuters, Вашингтон обратился в европейские страны с запросом о том, какой вклад они готовы внести в обеспечение безопасности Украины после войны, в частности, относительно потенциального размещения войск.

Президент Финляндии назвал этот запрос "анкетой". Европейские государства решают, отвечать отдельно или коллективно. Reuters сообщает, что США задали шесть вопросов, но их содержание неизвестно.

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Официально Вашингтон не комментировал инициативу, однако неоднократно заявлял, что именно ЕС должен взять ответственность за гарантии безопасности Украины после мирного соглашения. Киев, в свою очередь, требует гарантий и от США.

Financial Times писала, что США спрашивают, готовы ли европейцы отправить миротворцев или предоставить другие гарантии. AP сообщает, что некоторые страны тайно работают над планом ввода войск в статусе гарантии мира.

Кто может отправить миротворцев в Украину

Известно, что Великобритания, Франция и страны Северной Европы поддерживают идею отправки миротворцев в Украину при прекращении огня, сообщило издание The Times.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прямо заявил, что Лондон готов направить свои войска в Украину для обеспечения выполнения мирного соглашения, информирует The Telegraph.

По словам Стармера, это, в частности, означает "готовность и желание внести вклад в обеспечение гарантий безопасности Украины путем размещения наших собственных войск на местах, если это необходимо".

Как сообщает Reuters, министерша иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард не исключает отправки шведских военных в Украину в составе послевоенного миротворческого контингента.

По словам главы шведского МИД, сейчас нужно договориться о справедливом и устойчивом мире, который уважает международное право и Украину.

Следует заметить, что чиновники США выдвинули идею размещения вдоль возможной линии прекращения огня в Украине военных из неевропейских стран, в том числе из Китая и Бразилии, сообщает The Economist.

Авторы статьи напомнили, что Франция предложила развертывание европейских войск, которые находятся далеко за линией фронта в Украине и обязательно будут обязаны присоединиться к любой предстоящей войне.

Американские официальные лица предлагают другой вид миротворческих сил, включая неевропейские страны, такие как Бразилия или Китай, которые разместились бы вдоль возможной линии прекращения огня как своего рода буфер.

Министр обороны США Пит Гегсет также подчеркнул, что европейские миротворцы не должны быть частью миссии НАТО.

В свою очередь вице-президент США Джей Ди Венс отметил, что не исключает возможности отправки американских военных в Украину, если Владимир Путин не согласится на мирное соглашение, гарантирующее долгосрочную независимость Украины.

Какие страны не поддерживают идею

В The Times заявили, что Германия выступает против обязательств по отправке миротворцев в Украину из-за неопределенности, касающейся предстоящих выборов.

Испания также не будет посылать войска в Украину для установления мира. Об этом сообщил испанский министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес перед саммитом европейских лидеров в Париже, передает Reuters.

По словам чиновника, еще рано обсуждать развертывание войск в Украине.

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"Сейчас нет мира, и усилия должны быть направлены на скорейшее достижение мира. И поскольку очевидно, что европейцы всегда хотели мира, если бы это зависело от европейцев и украинцев, эта война никогда бы не началась", – сказал Хосе Мануэль Альбарес.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что польских солдат на Украине не будет.

"Вопрос решен. Польша будет поддерживать Украину так, как она это делала до сих пор: организационно, в соответствии с нашими финансовыми возможностями, с точки зрения гуманитарной и военной помощи. Мы не планируем отправлять польских солдат в Украину. Возможно, другие страны захотят предоставить такие гарантии в будущем", – заявил Туск.

По его словам, сейчас не время думать о создании альтернативы трансатлантическому военному альянсу НАТО. Кроме того, Туск подчеркнул, что страны, которые предлагают гарантии безопасности Украине, должны быть уверены, что смогут их сдержаться.

Условия для введения иностранных войск

Ранее во время общения с журналистами на Мюнхенской конференции безопасности Зеленский сообщил, что некоторые страны готовы отправить свои войска в Украину, если это станет частью гарантий безопасности.

“Я не могу говорить за все страны, потому что это их внутренние решения. Но есть положительные разговоры, есть понимание, и некоторые государства готовы помогать Украине», – отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что отправка миротворческого контингента возможна только при условии предоставления четких гарантий безопасности для военных.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что перед тем как вводить миротворческий контингент в Украину, необходимо иметь четкие гарантии его защиты в случае нападения.

Кристерссон также прокомментировал слова президента США о необходимости Европы взять ответственность после потенциального мирного соглашения между Украиной и Россией.

Нет возможности просто оставить последствия соглашения странам Европейского Союза. Но, конечно, я не исключаю, что соглашение будет нуждаться в защите и со стороны ЕС”, – добавил он.

Сколько войск может прибыть

В издании The Washington Post отмечают, что перспектива размещения европейских войск в Украине приобрела популярность среди европейских лидеров, поскольку администрация Трампа быстро продвигается к прямым переговорам с Москвой.

В то время как Вашингтон исключает возможность размещения американских войск в Украине, европейские чиновники говорят, что команда Трампа не исключает перспективы поддержки европейских сил и спрашивает, какая поддержка США может потребоваться.

Согласно последней информации, которую представляют в издании, силы "успокоения" или "сдерживания" будут состоять из нескольких бригад, возможно, от 25 до 30 тысяч военнослужащих, которые не будут размещены вдоль линии столкновения, но будут готовы демонстрировать силу, если российские войска возобновят войну. Военные могут быть поддержаны большими силами из-за границ Украины, если им понадобится нарастить силы и быстро двигаться.

Франция развила военное планирование больше, чем другие, и, по оценкам, могла бы направить около 10 000 военных. Другие европейские союзники пока имеют менее четкие планы.

Гарантии безопасности для Украины

Политолог Вадим Денисенко считает, что гарантии безопасности для Украины не будут связаны с 5-й статьей НАТО, где прописано, что нападение на одного из участников НАТО является нападением на НАТО в целом и вызывает ответ со стороны всех членов Альянса, а решение по применению этой статьи принимается после консультаций между его участниками.

По его словам, гарантии безопасности будут связаны с красными линиями, которые должны быть четко зафиксированы в будущем переговорном документе, который станет завершающим переговоры.

Политолог назвал четыре главных пункта такого договора:

создание региональных военно-политических союзов (например Британия-Польша-Украина);

создание условий для предотвращения резкого уменьшения максимальной численности вооруженных сил Украины;

Украина должна получить гарантии по поставке соответствующих видов оружия.

Политолог также выразил неуверенность в том, что западные миротворцы прибудут в Украину.

Я, честно говоря, не верю ни в какие другие гарантии безопасности. Я не верю ни в какие 100 000 миротворцев, которые сюда придут. Я не верю в какие-то другие квази-инструменты. ми", – сказал Денисенко.

Напомним, ранее ТСН.ua сообщал, пойдет ли РФ на уступки для завершения войны.

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