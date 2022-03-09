Мировая реакция на войну в Украине и советы родителям о поддержке детей: пять главных новостей за ночь

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.
Пять главных новостей за ночь:
- Военные эксперты Тайваня изучают опыт Украины по борьбе с Россией для собственной боевой стратегии на случай, если Китай решит захватить остров силой. Читать дальше –>
- В Великобритании власти заявили, что могут задержать любой российский самолет, вторгшийся в воздушное пространство острова. Читать дальше –>
- Вечером во вторник, 8 марта, транспортный самолет KC-767 вылетел с военной базы Комаки Сил Воздушной самообороны в центральной Японии в Польшу с грузом оборонительного назначения для украинской армии, сопротивляющейся российской агрессии. Читать дальше –>
- Психика ребенка, находящегося в эпицентре боевых действий, постоянно находится под отрицательным воздействием. Каждый ребенок, ставший свидетелем боевых действий, считается специалистами травмированным. Поскольку в нынешних обстоятельствах немногие могут обратиться за профессиональной помощью, именно родителям необходимо оказывать ребенку первую психологическую помощь. Читать дальше –>
- Большие скопления людей, ограниченный доступ к чистой воде и условия для соблюдения правил личной гигиены приводят к быстрому распространению инфекционных заболеваний среди детей и взрослых. В некоторых западных областях более низкий уровень рутинных прививок, чем в Украине в целом. Читать дальше –>
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