Всемирные экономический форум в Давосе / © Getty Images

Пока Украина страдает от сокрушительных ударов по энергетике, мировые лидеры в Давосе сосредоточились на желании президента США Дональда Трампа аннексировать Гренландию. Киев опасается, что трансатлантический спор окончательно вытеснит вопрос войны на второй план.

Об этом говорится в статье Politico.

«В то время как на восточной границе Европы продолжается настоящая война, лидеров континента отвлекает фальшивая война на ее западном фланге», — отмечают авторы материала.

Пока европейские лидеры в Давосе пытаются убедить Трампа отказаться от идеи «владения» Гренландией, внимание к Украине постепенно ослабевает. По словам украинского чиновника и иностранного советника, которые знакомы с настроениями в Киеве, такая ситуация заставила президента Владимира Зеленского задуматься, имеет ли смысл его участие во Всемирном экономическом форуме.

Вопрос войны в Украине может отойти на задний план

Сначала европейские руководители планировали посвятить эту неделю Украине и использовать запланированную встречу с Трампом, чтобы получить его личную поддержку относительно гарантий безопасности для послевоенного государства. В Киеве считают эти гарантии ключевыми для предотвращения новой агрессии со стороны Кремля.

Впрочем, из-за смены дипломатических акцентов все более реальной становится угроза, что украинский вопрос отойдет на задний план. Это вызывает растущее раздражение как в Киеве, так и среди европейских партнеров. Параллельно Трамп наращивает риторику по захвату богатой ресурсами Гренландии, не исключая даже введения жестких тарифов против восьми европейских государств, выступающих против аннексии крупнейшего острова в мире.

«В Украине продолжается настоящая война с россиянами. Гренландия отвлекает энергию от того, о чем мы на самом деле должны говорить. Было бы хорошо сосредоточиться на реальной войне, которая продолжается, где на самом деле есть россияне, с которыми нужно воевать», — заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.

Тема Гренландии заполонила дискуссии в Давосе

Из-за того, что тема Гренландии фактически заполонила дискуссии в Давосе, украинские чиновники опасаются, что их страна рискует быть забытой. По их оценкам, европейские столицы, пытаясь урегулировать вызванный Трампом кризис, могут вынуждены отодвинуть войну на востоке Европы на второстепенные позиции уже в ближайшие дни.

«Нам нужно единство Америки и Европы, нам нужно, чтобы Америка и Европа были вместе, а не враждовали между собой», — заявил известный украинский бизнес-лидер, который пожелал остаться неназванным и приехал в Давос, чтобы добиваться дальнейшей западной поддержки.

Напряженность между США и Европой из-за Гренландии возникла в чувствительный момент для Украины

Напряженность между США и Европой из-за Гренландии возникла в особенно чувствительный момент для Украины. Россия продолжает массированно атаковать энергетическую инфраструктуру страны ракетами и дронами. В то же время исключительно холодная зима с температурами ниже -20 градусов лишь усиливает беспокойство в Киеве относительно способности страны выстоять без существенного увеличения помощи западных партнеров, прежде всего в сфере противовоздушной обороны.

«Эта зима отличается от трех предыдущих военных зим по нескольким причинам. Из-за постоянных ударов по станциям и подстанциям их становится все труднее восстанавливать. Они запускают все, что есть, чтобы уничтожить энергетическую инфраструктуру — баллистические ракеты, крылатые ракеты и все типы дронов. У нас есть только три-четыре часа электроэнергии в день. А из-за перебоев с теплоснабжением целые жилые кварталы оставались без тепла в течение недели», — рассказал гендиректор энергетической компании ДТЭК Максим Тимченко.

На этом фоне многое из того, что украинская делегация приехала в Давос объяснять и обсуждать, теряется среди растущих страхов относительно будущего системы безопасности под эгидой США, которая гарантировала стабильность в Европе со времен завершения Второй мировой войны.

Контакты Украины и США в Давосе

В то же время, по информации украинских чиновников, представители администрации Трампа сейчас сосредоточены преимущественно на вопросах Гренландии и Газы, а сам Зеленский испытывает трудности с согласованием конкретной даты двусторонней встречи с президентом США.

Как отметил республиканский эксперт по внешней политике, президент Украины настроен на личную встречу, однако сталкивается с осторожной позицией Белого дома.

«Зеленский всегда готов встретиться с Трампом, поскольку считает, что польза преобладает над рисками, и что если он не взаимодействует с ним, то это делают другие», — сказал республиканский эксперт.

Ожидается, что украинские и американские представители продолжат контакты в Давосе, однако пока речь идет лишь об общих намерениях подписать соглашение об экономическом восстановлении между США и Украиной, которое планировали заключить на этой неделе.

Усиление агрессивной риторики Трампа — в частности его заявление о том, что он больше не обязан мыслить «исключительно о мире», а также отказ исключить силовой сценарий в отношении Гренландии — вызвали беспокойство среди европейских лидеров накануне его выступления на Всемирном экономическом форуме 21 января, где будут присутствовать 64 главы государств и правительств.

«Мы не считаем, что будущее, которое может развернуться после всех разговоров и угроз, которые мы слышали в последние дни, кажется особенно светлым для кого-либо из нас», — заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

В то же время, по ее словам, «я очень надеюсь, что мы сможем как можно скорее вернуться к обсуждению того, как завершить войну [в Украине]».

Заявления и действия Трампа по Гренландии — последние новости

Накануне стало известно, что Североамериканское командование аэрокосмической обороны в ближайшее время разместит военные самолеты на базе Питуффик в Гренландии в рамках плановых операций по защите Северной Америки. Передислокация авиации, которая будет действовать совместно с силами США и Канады, заранее согласована с Королевством Дания и правительством Гренландии для укрепления коллективной безопасности региона.

Власти Гренландии призвали жителей создать пятидневный запас продуктов из-за угроз Трампа установить контроль над островом. Премьер Йенс-Фредерик Нильсен не исключил военного сценария.

В своем свежем заявлении Трамп сказал, что контроль над Гренландией является критическим для национальной и мировой безопасности, а «возвращение назад невозможно». На форуме в Давосе президент США анонсировал ряд встреч по острову, пообещав найти решение, которое удовлетворит НАТО и укрепит американские интересы.