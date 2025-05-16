Мировые лидеры отреагировали на переговоры в Стамбуле: что сказали

Мировые лидеры отреагировали на переговоры в Стамбуле / © ТСН.ua

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В Стамбуле прошла встреча украинской и российской делегаций. В ходе переговоров Москва выдвинула ряд условий, которые были неприемлемы не только для Украины, но и для Европы и США.

Реакция мировых лидеров не заставила себя ждать: они раскритиковали россиян и призвали к поддержке Украины.

ТСН.ua собрал заявления политиков.

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Переговоры показали, что россияне не проявили доброй воли в Стамбуле, заявил премьер Польши Дональд Туск, передает RMF24.

«Российская сторона не собиралась вести переговоры в присутствии американской стороны. Российская сторона поставила условия, которые были неприемлемы не только для Украины, но и для всех нас», — отметил глава польского правительства.

Также Туск подчеркнул, что политики будут продолжать работу над миром в Украине. Он добавил, что главной задачей будет сохранение единства Европы и Америки по этому вопросу.

«Мы не скрываем, что российскую позицию вряд ли можно назвать конструктивной в любом смысле. Вероятно, впереди у нас еще очень тяжелые дни», — отметил польский премьер.

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В свою очередь британский премьер Кир Стармер в соцсети Х заявил, что глава Кремля Путин должен заплатить «цену за избегание мира».

«Люди в Украине и во всем мире заплатили цену за агрессию Путина, теперь он должен заплатить цену за избегание мира. Я не приму, чтобы Россия впоследствии подняла вопрос прекращения огня», — написал британский премьер.

Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон назвал позицию России «неприемлемой», пишет The Telegraph.

«Неприемлемо, что Россия и президент Путин во второй раз не отреагировали на требования американцев, которые поддержали Украина и европейцы», — заявил Макрон.

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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони подчеркнула, что обеспечение длительного мира в Украине требует двух ключевых условий: прекращения боевых действий и предоставления Украине четких гарантий безопасности, передает ANSA.

По словам премьера, за последние часы стало известно, «кто действительно готов сделать важные шаги в пользу мира, а кто нет».

Мелони подчеркнула, что нужно настаивать на безусловном прекращении огня, и ради серьезного мирного соглашения, гарантирующего безопасность Киева, мы не должны сдаваться.

«Мы должны решительно настаивать на достижении безусловного прекращения огня и мира, война должна закончиться», — сказала Мелони.

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Переговоры в Стамбуле: что известно

В Стамбуле 16 мая прошли трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и Турции.

Впоследствии состоялись первые прямые переговоры за три года войны между украинской и российской делегациями.

Россияне на переговорах угрожали Украине и выдвигали ультиматумы.

Впоследствии министр обороны Рустем Умеров рассказал, что на встрече шла речь об обмене пленными и прекращении огня.

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