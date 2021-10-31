Мировые лидеры планируют вакцинацию 70% населения Земли к середине 2022 года: детали

Страна G20 также будет продолжать поддерживать ВОЗ.

Основными темами первого дня встречи лидеров "Большой Двадцатки" в Риме 30 октября были экономическое восстановление после пандемии и ее преодоления, поэтому в планы лидеров G20 входит вакцинация 70% населения Земли к середине 2022 года.

Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, пишет "Укринформ".

Относительно преодоления пандемии, Меркель отметила, что G20 подтвердили, что они хотят достичь цели вакцинации 40% населения мира к концу этого года и 70 процентов – к середине следующего года. Германия поддерживает это, ФРГ уже передала другим 100 миллионов в этом году и еще 75 миллионов передаст в следующем.

Первые контракты между фармацевтической компанией BioNTech и Сенегалом и Руандой на производство вакцин на африканском континенте могут быть подписаны в 2022 году.

Страны G20 также будут продолжать поддерживать ВОЗ, чтобы заложить соответствующую финансовую, а также материальную основу для лучшего оснащения пандемий в будущем.

Напомним, что требовать всемирной вакцинации у лидеров самых богатых стран планеты собрались активисты сразу нескольких правозащитных организаций в Риме накануне саммита "Большой двадцатки".

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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