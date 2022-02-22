Мировые столицы бодрствуют: Кулеба рассказал, что согласовываются санкции против России

"Россия должна убедиться, что когда мир говорит о санкциях, он действительно готов их применить", — подчеркнул глава украинского МИД.
Сейчас мировые столицы бодрствуют, независимо от часового пояса.
Об этом в сервисе микроблогов Twitter заявил глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Сейчас мировые столицы бодрствуют, независимо от часового пояса. Согласуются характеристики и последовательность внедрения санкций. Украина отмечает: от реакции мира зависят дальнейшие действия РФ. Россия должна убедиться, что когда мир говорит о санкциях, он действительно готов их применить.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 22 Feb 2022
"Согласовываются параметры и последовательность применения санкций. Украина отмечает: от реакции мира зависят дальнейшие действия РФ", — отметил он.
"Россия должна убедиться, что когда мир говорит о санкциях, он действительно готов их применить", — подчеркнул украинский дипломат.
Как сообщалось ранее, президент страны-агрессорки Владимир Путин 21 февраля объявил о признании "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР", а затем в присутствии боевиков Дениса Пушилина и Леонида Пасечника подписал соответствующий указ, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимную помощь между РФ и "ЛДНР".
После этого президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны на фоне напряженной ситуации в Украине по признанию Россией "независимости" "ЛДНР".
Впоследствии появилась реакция европейских стран на признание "ЛНР" и "ДНР". В Европе обещают новые санкции для России и оружие против танков — для Украины.
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