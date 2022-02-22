Мировые столицы бодрствуют: Кулеба рассказал, что согласовываются санкции против России

"Россия должна убедиться, что когда мир говорит о санкциях, он действительно готов их применить", — подчеркнул глава украинского МИД.

Сейчас мировые столицы бодрствуют, независимо от часового пояса.

Об этом в сервисе микроблогов Twitter заявил глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Сейчас мировые столицы бодрствуют, независимо от часового пояса. Согласуются характеристики и последовательность внедрения санкций. Украина отмечает: от реакции мира зависят дальнейшие действия РФ. Россия должна убедиться, что когда мир говорит о санкциях, он действительно готов их применить. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 22 Feb 2022

"Согласовываются параметры и последовательность применения санкций. Украина отмечает: от реакции мира зависят дальнейшие действия РФ", — отметил он.

Также читайте Лишь жесткая позиция и политическая защита Украины могут остановить агрессора – Дуда требует немедленных санкций

"Россия должна убедиться, что когда мир говорит о санкциях, он действительно готов их применить", — подчеркнул украинский дипломат.

Как сообщалось ранее, президент страны-агрессорки Владимир Путин 21 февраля объявил о признании "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР", а затем в присутствии боевиков Дениса Пушилина и Леонида Пасечника подписал соответствующий указ, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимную помощь между РФ и "ЛДНР".

После этого президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны на фоне напряженной ситуации в Украине по признанию Россией "независимости" "ЛДНР".

Впоследствии появилась реакция европейских стран на признание "ЛНР" и "ДНР". В Европе обещают новые санкции для России и оружие против танков — для Украины.

Читайте также: