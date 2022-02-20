Мишель: ЕС не может вечно предлагать "оливковую ветвь" России, пока она грозит вторжением в Украину

Мишель: ЕС не может вечно предлагать "оливковую ветвь" России, пока она грозит вторжением в Украину

Военная агрессия приведет к масштабным санкциям против России.

Европейский союз не может вечно предлагать "оливковую ветвь" (символический атрибут мира, согласия и мудрости – Ред.) России, пока она проводит ракетные испытания и грозит вторжением в Украину.

Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, на фоне обострения на Донбассе и угрозы российского вторжения в Украину есть большой вопрос, хочет ли Кремль вообще идти на диалог с Западом по гарантиям безопасности.

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"Несколько дней назад их слова дали очень маленький лучик надежды. Но их действия принимают форму продолжающегося наращивания военной мощи, серьезных инцидентов на Донбассе, в том числе и сегодня. Мы не можем вечно предлагать оливковую ветвь, пока Россия проводит ракетные испытания и продолжает накапливать войска. Одно можно сказать наверняка: если будет дальнейшая военная агрессия, мы ответим масштабными санкциями", — отметил Мишель.

Он подчеркнул, что Евросоюз твердо поддерживает Украину, суверенитет и ее территориальную целостность.

"Народ Украины сделал свободный выбор демократических ценностей, верховенства закона и реформ, и это имеет большое значение. Но этот демократический выбор воспринимается Кремлем как экзистенциальная угроза из-за возможного распространения на весь регион", — добавил Мишель.

Напомним:

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с главой страны-агрессорки Владимиром Путиным, а затем переговорил с Владимиром Зеленским. Это уже второй разговор французского и украинского лидеров в эти выходные.

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