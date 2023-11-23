Митинги в Днепре оказались проплаченным заказом: мэрия подает заявление на преступление, - СМИ

Правоохранители займутся проверкой фактов.
В среду, 22 ноября, под стены мэрии Днепра вышла группа в составе 20 пожилых людей с самодельными плакатами традиционной содержательной нагрузки за "все хорошее против всего плохого", пишет "Обозреватель.
Работали недолго и без вдохновения, а самое интересное произошло уже после завершения акции.
Журналистам удалось запечатлеть кадры, как те же лица, которые скандировали с плакатами на очередном митинге, получают средства сразу после этой акции протеста – гонорар за участие в митинге.
На видео с вероятным расчетом за участие в акции протеста отреагировали в мэрии Днепра.
Директор департамента по вопросам местного самоуправления, внутренней и информационной политики Днепровского городского совета Артем Ниделько заявил, что город обратится с соответствующим заявлением в правоохранительные органы, чтобы установить причастных и заказчика.
"Конечно, данная информация нуждается в проверке. Именно поэтому обращаемся в правоохранительные органы, чтобы они установили все обстоятельства, а также кто, кому, за что и как платил", – заявил Ниделько.
Артем Ниделько подчеркнул, что по всем признакам в мероприятии принимали участие те же люди, которые митингуют по разным темам у мэрии в течение последних месяцев.
"Президент уже подчеркнул, что акции протеста это враждебные намерения расшатать ситуацию внутри страны и третьего Майдана не будет. Кажется, услышали его не все", – сказал Ниделько.