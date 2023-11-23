Митинги в Днепре оказались проплаченным заказом: мэрия подает заявление на преступление, - СМИ

В среду, 22 ноября, под стены мэрии Днепра вышла группа в составе 20 пожилых людей с самодельными плакатами традиционной содержательной нагрузки за "все хорошее против всего плохого", пишет "Обозреватель.

Работали недолго и без вдохновения, а самое интересное произошло уже после завершения акции.

Журналистам удалось запечатлеть кадры, как те же лица, которые скандировали с плакатами на очередном митинге, получают средства сразу после этой акции протеста – гонорар за участие в митинге.

На видео с вероятным расчетом за участие в акции протеста отреагировали в мэрии Днепра.

Директор департамента по вопросам местного самоуправления, внутренней и информационной политики Днепровского городского совета Артем Ниделько заявил, что город обратится с соответствующим заявлением в правоохранительные органы, чтобы установить причастных и заказчика.

"Конечно, данная информация нуждается в проверке. Именно поэтому обращаемся в правоохранительные органы, чтобы они установили все обстоятельства, а также кто, кому, за что и как платил", – заявил Ниделько.

Артем Ниделько подчеркнул, что по всем признакам в мероприятии принимали участие те же люди, которые митингуют по разным темам у мэрии в течение последних месяцев.

"Президент уже подчеркнул, что акции протеста это враждебные намерения расшатать ситуацию внутри страны и третьего Майдана не будет. Кажется, услышали его не все", – сказал Ниделько.