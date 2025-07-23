Митингующие в Киеве отреагировали на подписание Зеленским закона о НАБУ и САП (видео)

Митингующие / © фото: Яна Слесарчук

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Поздно вечером 22 июля протестующие в центре Киева отреагировали на подписание президентом Украины Владимиром Зеленским скандального закона №12414. Протестующие скандируют — «Ганьба», «Зеля — чорт» и «Влада — це народ».

Об этом сообщило издание Суспільне.

Несмотря на начало комендантского часа люди продолжают оставаться возле театра имени Ивана Франко.

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Мітингувальники в Києві / © Суспільне

Мітингувальники в Києві. Відео: КИЇВ24

Митинг начался еще в 20:00. Протестные акции прошли 22 июля также во Львове, Одессе, Днепре и других городах. Сотни людей собрались, чтобы выразить протест против принятия скандального законопроекта о ликвидации независимости НАБУ и САП.

Напомним, 22 июля, Верховная Рада Украины приняла скандальный закон №12414 во втором чтении, который вносит изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно особенностей досудебного расследования определенных уголовных правонарушений во время военного положения.

Основной сутью поправок стало значительное изменение подчиненности и уменьшение независимости двух антикоррупционных органов — НАБУ и САП.

Сразу после голосования законопроект подписал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, далее документ передали на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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Вечером стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект 12414, поправки к которому передают генпрокурору полномочия руководить Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП).