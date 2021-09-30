Младшая сестра Ким Чен Ына вошла в состав высшего органа исполнительной власти в КНДР: что это значит

Младшая сестра Ким Чен Ына вошла в состав высшего органа исполнительной власти в КНДР: что это значит

Перестановки в Государственном совете провели в ходе сессии Верховного народного собрания КНДР. Его состав обновился наполовину.

Младшая сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Ин Чжон стала членом Государственного совета — высшего органа исполнительной власти в КНДР.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на государственные СМИ Северной Кореи.

Отмечается, что из Государственного совета были удалены девять человек — некоторые ушли на пенсию, а некоторые понижены в должности.

Напомним:

В прошлом году лидер Северной Кореи Ким Чен Ын делегировал больше обязанностей своим помощникам, в частности сестре Ким Ин Чжон, чтобы снизить уровень стресса. Ким Ин Чжон теперь "руководит общими делами государства", отметила тогда Национальная разведывательная служба. Говорят, что она, в частности, отвечает за политику Пхеньяна по США и Южной Корее, и является "фактическим лидером номер два". Отмечается, что это не означает, что Ким Чен выбрал себе преемника.

в частности чтобы снизить уровень стресса. Ким Ин Чжон теперь отметила тогда Национальная разведывательная служба. Говорят, что она, в частности, Отмечается, что это не означает, что Ким Чен выбрал себе преемника. Ким Ин Чжон впервые привлекла международное внимание в 2018 году, когда стала первым членом династии Ким, посетившим Южную Корею. Она была в составе делегации на зимних Олимпийских играх, где Северная и Южная Корея соревновались как объединенная команда.

когда Она была в составе делегации на зимних Олимпийских играх, где Северная и Южная Корея соревновались как объединенная команда. Она также работала вместе со своим братом на международных саммитах, в частности на его встречах с президентами Южной Кореи Мун Чжэ Ином, Китая — Си Цзиньпином и США — Дональдом Трампом.

в частности на его встречах с президентами Южной Кореи Мун Чжэ Ином, Китая — Си Цзиньпином и США — Дональдом Трампом. Также ее фигура активно обсуждалась на фоне сообщений об исчезновении Ким Чен Ына.

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