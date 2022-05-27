"MLRS реально необходимы, чтобы остановить эту агрессию": Зеленский рассказал о борьбе за оружие для Украины

"MLRS реально необходимы, чтобы остановить эту агрессию": Зеленский рассказал о борьбе за оружие для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство борется за предоставление ему всего необходимого оружия для остановки агрессии России. В частности, для этого требуются системы MLRS.

За время от 26 мая 2014 года и тем более от 24 февраля этого года и по сей день было множество возможностей для предоставления Украине оружия.

Об этом глава государства сказал в видеообращении вечером 26 мая.

"Сколько времени мы боремся, чтобы Украине предоставили все оружие, которое необходимо, чтобы изменить характер боев и начать двигаться быстрее и увереннее к изгнанию оккупантов. Все оружие, включая MLRS. С теми системами, которые реально необходимы, чтобы остановить эту агрессию .Мы уверены, что благодаря нашим усилиям мы все же будем услышаны", — сказал Зеленский.

"За время с 26 мая 2014 года и тем более с 24 февраля этого года и по сей день было множество возможностей у тех, кто действительно имеет для этого силу, чтобы поставить точку и сказать: теперь Россия действительно почувствует полную цену за то, что она делает против Украины, против европейского единства и против свободы как таковой", – добавил президент.

Напомним, реактивные системы залпового огня MLRS Украине необходимы, в частности, для деблокирования Черного моря. Эти системы называют способными изменить ход войны.

Россияне штурмуют украинские позиции одновременно на нескольких направлениях

Читайте также: