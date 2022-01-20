"Мне есть что ему сказать": Кулеба заявил, что открыт ко встрече с Лавровым

"Мне есть что ему сказать": Кулеба заявил, что открыт ко встрече с Лавровым

По его словам, на вчерашней встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном подтвердил свою готовность к трехсторонней встрече на уровне министров иностранных дел.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба готов к трехсторонней встрече с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД РФ Сергеем Лавровым, если российская сторона на нее согласится.

Об этом он заявил на онлайн-брифинге, передает "Укринформ".

"Я открыт ко встрече с министром Лавровым. Мне есть что ему сказать. Вы знаете, что он как-то избегает встречи с Украиной. Это его решение, я его комментировать не буду", — сказал Кулеба.

По его словам, на вчерашней встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном он подтвердил свою готовность к трехсторонней встрече на уровне министров иностранных дел, если господин Лавров на это согласится.

Напомним:

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил убеждение, что в случае нового полномасштабного нападения РФ на Украину страны-партнеры поддержат Киев "конкретными делами" — жесткими санкциями против Российской Федерации.

Результаты переговоров Блинкена с европейскими союзниками в Берлине | Новости мира

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