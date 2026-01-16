"Мне не стыдно ни за одно решение". Галущенко впервые прокомментировал дело "Мидас", пленки НАБУ и дом Захарченко

© Офис президента Украины

Галущенко подтвердил, что был знаком с Тимуром Миндичем - бизнесменом, которого в СМИ называют другом президента Зеленского. Однако экс-министр подчеркнул, что это знакомство возникло задолго до полномасштабной войны и не имело никакого отношения к его служебной деятельности.

"Наши дети вместе ходили в школу в Киеве. Тогда и познакомились. Это был примерно 2017-2018 год", - пояснил он.

В то же время Галущенко заявил, что был удивлен утверждениями о якобы влиянии на его общение с президентом.

"На протяжении войны я постоянно общался с Президентом, особенно - во время массированных обстрелов", - сказал он.

Отдельно Герман Галущенко прокомментировал контакты с Игорем Миронюком, тот в "пленках НАБУ" фигурирует как "Рокет". Галущенко рассказал, что обращался к нему исключительно как к юристу. По его словам, они познакомились еще в период, когда Галущенко работал в Министерстве юстиции, а Миронюк занимал должность заместителя главы Фонда госимущества.

"Когда я это услышал (ред. пленки НАБУ), у меня возникло много вопросов соответствует ли это действительности. Часто люди что-то рассказывают друг другу, чтобы создать впечатление влияния", - отметил экс-министр.

Одним из самых резонансных вопросов на заседании стало пребывание Галущенко в доме, который в медиа связывают с Захарченко (экс-министра МВД времен Януковича). По его словам, он не знал, кому принадлежит эта недвижимость.

"Этот дом был на свободном рынке аренды. Он постоянно сдавался, и до меня там жили другие люди. Из-за покушения на мою жизнь я был вынужден менять место пребывания. Я не проживал там постоянно, а находился время от времени", - пояснил Галущенко.

Отдельно Галущенко подчеркнул, что информация НАБУ, озвученная во время обысков в этом доме, о его принадлежности экс-министру юстиций не соответствует действительности. Также он опроверг утверждение о том, что ключи от дома ему передавала АРМА.

Галущенко также прокомментировал коррупционный скандал вокруг "Энергоатома". По его словам, в последние годы предприятие улучшило показатели работы, а вероятная коррупция не является причиной блэкаутов

"Энергоатом" действительно был убыточной компанией. Половину своей товарной продукции "Энергоатом" отдавал фактически за одну копейку. Никого не интересовало то, что Запорожская атомная станция не могла выдавать полную мощность. На самом деле все это изменилось в 2021 году, когда была построена соответствующая линия, и Запорожская АЭС до оккупации впервые в истории Украины начала выдавать более 6 гигаватт мощности. В феврале, накануне начала полномасштабной войны, впервые в истории Украины работали 15 атомных блоков и выдавали полный объем генерации. Сейчас на каждую зиму атомная генерация работает максимально возможным составом - девять блоков. Это, по сути, максимум, который сегодня возможен, особенно в условиях постоянных обстрелов".

Решение уйти в отставку экс-министр назвал политическим.

"Было такое впечатление, что все преступники уже определены. И этот вопрос "фигуранта дела", хотя существуют процессуальные статусы, а самого понятия "фигурант" не существует, несло, насколько я это чувствовал, очень много негатива для правительства. Я никогда не держался за должность. Скорее так сложилось, что это были четыре года и три военные зимы. Одно дело - критиковать со стороны, как можно было сделать лучше, а другое - взять на себя ответственность. Поэтому я считаю, что это было нормальным политическим решением", - подытожил Галущенко.

Отдельно в комментарии о ситуации с "Энергоатомом" Галущенко объяснил, что изменил после своего назначения на должность министра энергетики.

"После моего назначения министром в 2021 году были достроены линии, изменена финансовая модель работы государственной компании, что позволило в 2021 году снизить тариф для населения. Если бы не полномасштабная война и потеря Запорожской станции, такой тариф сохранялся бы и в дальнейшем, при этом финансовая стабильность компании была бы обеспечена", - добавил Галущенко

Также он обратил внимание, что Миронюк никогда не был его советником, как об этом заявляли в НАБУ. Этот факт подтвердили и в суде.