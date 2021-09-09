"Мне нечего бояться": сын премьера Чехии дает показания против отца из-за "крымского скандала"

Полиция ранее не смогла допросить Бабиша-младшего, поскольку он длительное время проживал в Швейцарии.

Сын премьер-министра Чехии Андрей Бабиш-младший в четверг утром прибыл в полицейский участок в центре Праги, чтобы дать показания о том, что его якобы отправили в оккупированный Крым, чтобы "спрятать" на фоне громкого расследования возможных коррупционных действий его отца.

Об этом сообщает Novinky.

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Он сказал журналистам, что ему нечего бояться, потому что именно он пострадал.

"Я сейчас концентрируюсь, у меня нет комментариев. Я в другом настроении, я ничего не скажу", — сказал 38-летний Бабиш-младший журналистам.

Отмечается, что полиция ранее не смогла допросить Бабиша-младшего, поскольку он длительное время проживал в Швейцарии. Однако с июля он находится в Чехии и публично выступает против своего отца.

Напомним:

13 ноября 2018 года сын чешского премьера Андрей Бабиш-младший обвинил своего отца в похищении и насильственном вывозе в аннексированный Крым, чтобы он не мог свидетельствовать по уголовному делу о возможной растрате Бабишем двух миллионов евро субвенций от ЕС.

чтобы он не мог свидетельствовать по уголовному делу о возможной растрате Бабишем двух миллионов евро субвенций от ЕС. Эти деньги около десяти лет назад были потрачены на строительство отеля в Среднечешском крае. Это дело получило название "Дело гнезда аиста". Бабиш неоднократно отвергал обвинения и заявлял, что его сын психически болен.

Тогда на фоне скандала тысячи чехов вышли на Вацлавскую площадь в Праге , чтобы требовать его отставки. Некоторые пришли с флагами Чехии и Евросоюза, транспарантами "Долой Бабиша".

, чтобы требовать его отставки. Некоторые пришли с флагами Чехии и Евросоюза, транспарантами "Долой Бабиша". Миллиардер Андрей Бабиш часто оказывался в эпицентре скандалов. Из-за "Дела гнезда аиста" он потерял должность министра финансов в 2017 году. Кроме того, его обвиняют в ведении грязных предвыборных кампаний и сотрудничестве со спецслужбами во времена правления в Чехословакии коммунистов.

В центре Праги прошел антиправительственный протест против действующего премьера Андрея Бабиша

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