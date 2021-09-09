"Мне нечего бояться": сын премьера Чехии дает показания против отца из-за "крымского скандала"

Полиция ранее не смогла допросить Бабиша-младшего, поскольку он длительное время проживал в Швейцарии.
Сын премьер-министра Чехии Андрей Бабиш-младший в четверг утром прибыл в полицейский участок в центре Праги, чтобы дать показания о том, что его якобы отправили в оккупированный Крым, чтобы "спрятать" на фоне громкого расследования возможных коррупционных действий его отца.
Об этом сообщает Novinky.
Он сказал журналистам, что ему нечего бояться, потому что именно он пострадал.
"Я сейчас концентрируюсь, у меня нет комментариев. Я в другом настроении, я ничего не скажу", — сказал 38-летний Бабиш-младший журналистам.
Отмечается, что полиция ранее не смогла допросить Бабиша-младшего, поскольку он длительное время проживал в Швейцарии. Однако с июля он находится в Чехии и публично выступает против своего отца.
Напомним:
- 13 ноября 2018 года сын чешского премьера Андрей Бабиш-младший обвинил своего отца в похищении и насильственном вывозе в аннексированный Крым, чтобы он не мог свидетельствовать по уголовному делу о возможной растрате Бабишем двух миллионов евро субвенций от ЕС.
- Эти деньги около десяти лет назад были потрачены на строительство отеля в Среднечешском крае. Это дело получило название "Дело гнезда аиста". Бабиш неоднократно отвергал обвинения и заявлял, что его сын психически болен.
- Тогда на фоне скандала тысячи чехов вышли на Вацлавскую площадь в Праге, чтобы требовать его отставки. Некоторые пришли с флагами Чехии и Евросоюза, транспарантами "Долой Бабиша".
- Миллиардер Андрей Бабиш часто оказывался в эпицентре скандалов. Из-за "Дела гнезда аиста" он потерял должность министра финансов в 2017 году. Кроме того, его обвиняют в ведении грязных предвыборных кампаний и сотрудничестве со спецслужбами во времена правления в Чехословакии коммунистов.