"Мне нужна помощь с тобой": Трамп раскрыл детали разговора с Путиным

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что имел телефонный разговор с Владимиром Путиным на фоне обострения между Израилем и Ираном. Во время беседы российский лидер предложил посредничество в ближневосточном конфликте. Однако Трамп отказался.

Об этом сообщило издание Fox News.

«Как вы знаете, Владимир позвонил мне. Он сказал: „Могу ли я помочь тебе с Ираном?“ Я ответил: „Нет, мне не нужна помощь с Ираном. Мне нужна помощь с тобой“», — заявил Трамп во время общения с журналистами на борту Air Force One.

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В то же время он отметил, что хочет заключить соглашение с Россией.

Ранее Трамп резко ответил на предложение Путина о посредничестве с Ираном. Заметим, что накануне Дональд Трамп выразил готовность рассматривать Путина как потенциального посредника в конфликте.

Напомним, НАТО одобрительно оценили начало диалога между Трампом и Путиным.