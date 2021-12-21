"Мне передают поздравления из Офиса президента": Порошенко сообщил, когда вернется в Украину

"Мне передают поздравления из Офиса президента": Порошенко сообщил, когда вернется в Украину

Допрос в ДБР намечен на 23 декабря.

Экс-президент Украины Петр Порошенко, которому ДБР вручило подозрение о государственной измене, вернется в Украину из-за границы в январе.

Об этом политик сообщил в видеообращении, которое появилось в его Telegram-канале.

По словам Порошенко, он находится в Варшаве, где имеет встречи с польскими и европейскими политиками

"Мне передают приветствие из Офиса президента о том, что они с пониманием отнесутся к тому, чтобы я остался в Европе. Но я не предоставлю им такого подарка, и вернусь в Украину в первой половине января, но по своему графику, а не по графику мощного сценариста одосеков господина Зеленского", — сказал он.

Порошенко пообещал "поговорить о государственной измене о содействии и финансировании терроризма", как только вернется из-за границы. К слову, в ДБР его ждут допроса послезавтра — 23 декабря.

Напомним, Государственное бюро расследований официально подтвердило и опубликовало видео о вручении подозрения пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение вручили по делу о так называемом "угольном госизмене". Речь идет о совершении преступлений, предусмотренных ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористических организаций) Уголовного кодекса Украины.

Читайте также: