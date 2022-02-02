"Мне стыдно": нардеп Трухин впервые прокомментировал скандальное видео ДТП с его участием

Нардеп уверяет, что не пытался дать взятку полицейским.

Народный депутат Александр Трухин, исключенный из партии "Слуга народа" из-за скандального видео с ДТП с его участием, заявил о готовности нести ответственность за свои поступки и сложить депутатский мандат.

Об этом он прокомментировал "Интерфакс-Украина".

По словам нардепа, он осознает свою политическую ответственность и понимает решение своих однопартийцев и коллег по фракции. "Я не скрываю, что хотел как можно быстрее уйти с места аварии. Я осознавал свой статус народного депутата и предполагал публичный резонанс, к которому приведет авария, независимо от того, виноват ли я или нет. Я не скрылся и не скрывался с места аварии еще до прибытия полицейских, а хотел уйти, когда уже была предоставлена помощь всем участникам ДТП. Если команда и ситуация заставит сложить мандат, я готов понести эту ответственность", — отметил он.

Он добавил, что его поведению "вряд ли есть оправдание". Кроме того, нардеп уверяет, что не пытался дать взятку полицейским.

Я хотел бы извиниться перед всеми, кого коснулась моя реакция в шоковом состоянии. Я понимаю, что сейчас многих возмущают эмоции и желание приписать мне все возможные преступления, но я не давал никому взятки, не брал взятки, и благодарить Бога, в результате аварии все остались живы и здоровы ", — отметил Трухин.

Напомним:

Народный депутат Александр Трухин 2 февраля был исключен из партии "Слуга Народа". Глава Украины Владимир Зеленский отреагировал на его исключение из партии и отметил, что "все должны быть равны перед законом и нести ответственность за нарушение".

Зеленский отреагировал на его исключение из партии и отметил, что "все должны быть равны перед законом и нести ответственность за нарушение". Перед этим стало известно, что депутат от "Слуги народа" Александр Трухин совершил ДТП в августе 2021 года. Тогда в результате аварии пострадали шесть человек, в том числе двое детей. По предварительной информации, он якобы был пьян, а тест на алкоголь проходить отказался.

Тогда в результате аварии пострадали шесть человек, в том числе двое детей. По предварительной информации, он якобы был пьян, а тест на алкоголь проходить отказался. Недавно в Сети была опубликована видеозапись с места ДТП. На кадрах видно, как Трухин пытается договориться с полицейским о том, чтобы покинуть место ДТП, и обещает впоследствии "найтись" с правоохранителем и "отблагодарить" его. Расследование дела продолжается.

Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство относительно нардепа Александра Трухина по факту предложения предоставления им неправомерной выгоды.