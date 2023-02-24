Мне все равно, что будет с Россией после войны — Зеленский

Президент Зеленский Зеленский говорит: ему все равно, что будет с агрессорской Россией после войны — после ее поражения.

Такое мнение он высказал сегодня на пресс-конференции 24 февраля.

По его словам, в Кремле не думают о собственном государстве и о собственных гражданах.

"Мне все равно (что будет с Россией после поражения — Ред.). Я считаю, что у них есть свое государство, и они должны думать о своем государстве. Если бы они думали о своем государстве, не было бы войны. Если бы они думали о своей свободе слова, демократии, экономических реформах, о своих людях — чтобы они не были нищими, чтобы у них не было рабства и т.д., — они были бы богатым государством, потому что они естественно богатое государство", — подчеркнул глава государства.

К слову, Зеленский также назвал самый страшный день войны. Таким днем, говорит президент, было изобличение российских преступлений в Буче Киевской области.

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