Мнение Путина не важно: глава МИД Украины заявил о дальнейшем разрыве с Москвой

Мнение Путина не важно: глава МИД Украины заявил о дальнейшем разрыве с Москвой

Свое видение дальнейшего развития отношений Украины с Россией Дмитро Кулеба опубликовал в американском журнале.

Понятие "постсоветского пространства" является устаревшим, а Украина является частью Запада. Такое мнение высказал глава МИД Украины в статье для журнала Foreign Affairs, перевод которой опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

В этой публикации украинский министр отметил возможность Европы укрепить свое глобальное влияние, расширить пространство своих демократических ценностей и "накачать дополнительные экономические мускулы", углубляя сотрудничество с так называемым "Ассоциированным Трио", в который вошли Украина, Грузия и Молдова.

"Это также способствует администрации Джозефа Байдена в воплощении его цели поддержать трансатлантическое единство и укрепить восточную границу демократической Европы", — подчеркнул Кулеба.

В то же время глава МИД отметил, что Украина будет продолжать разрыв отношений с Россией, несмотря на мнение об этом президента РФ Владимира Путина.

"В Украине и в других местах дальнейший разрыв связей с Москвой будет продолжаться независимо от того, что думает об этом Владимир Путин или его окружение", — написал он.

Такая ситуация, по мнению Кулебы, дает возможность США и их западным партнерам разработать "амбициозную стратегию региона, предусматривающую особую политику с учетом обстоятельств отдельных стран и блоков".

Напомним, ранее президент государства-агрессора Владимир Путин опубликовал статью, в которой в очередной раз повторил пропагандистскую риторику о "едином народе" и то, что якобы "Советский союз объединил украинские земли, ограбив Россию".

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