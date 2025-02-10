"Многие подверглись расправам: Захарова пожаловалась на угрозы российским дипломатам

Дипломатка поделилась очередными неадекватными фантазиями.
Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на российских дипломатов якобы "оказывается колоссальное давление". Мол, им угрожают расправой.
Об этом Захарова сказала телеканалу "Россия-24".
"Столько они уже вынесли и угроз, и попыток силовой расправы, а многие и подвергались этим расправам", — уточнила дипломатка.
Напомним, представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского за заявление о необходимости предоставления государству ядерного оружия в случае затягивания вступления в НАТО на десятилетия.
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