"Многие подверглись расправам: Захарова пожаловалась на угрозы российским дипломатам

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на российских дипломатов якобы "оказывается колоссальное давление". Мол, им угрожают расправой.

Об этом Захарова сказала телеканалу "Россия-24".

"Столько они уже вынесли и угроз, и попыток силовой расправы, а многие и подвергались этим расправам", — уточнила дипломатка.

Напомним, представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского за заявление о необходимости предоставления государству ядерного оружия в случае затягивания вступления в НАТО на десятилетия.

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