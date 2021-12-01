Многие россияне хотели бы жить в такой стране, как Украина — Нуланд

Многие россияне хотели бы жить в такой стране, как Украина — Нуланд

Нуланд пригрозила России "санкциями, которых раньше не было", если Кремль решится на полномасштабное вторжение в Украину.

Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд предупредила Россию, что Вашингтон может ввести против Москвы беспрецедентные санкции.

Об этом информирует Киевский форум безопасности.

По ее словам, все члены НАТО солидарны сегодня с Украиной в поддержке ее независимости.

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"Мы также решительны в своем послании Москве: если они будут делать шаги, направленные на внутреннюю дестабилизацию Украины или использовать свои силы для агрессии против Украины, это будет встречено серьезными экономическими шагами и санкциями, которых еще не было в прошлом", — подчеркнула Нуланд.

Она призвала украинцев "не попадать в ловушку провокаций" Москвы, но работать ради создания справедливой, демократической Украины.

"Ведь многие россияне хотели бы жить в такой стране, как у вас", — подытожила замгоссекретаря.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба призвал руководителей МИД стран НАТО изнемотивировать Путина от худшего сценария.

Напомним, генсек Альянса предупредил, что НАТО не будет воевать за Украину в случае вторжения России. Также в ЕС заявили, что не помогут Украине войсками в случае вторжения России.