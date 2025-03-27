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Многие страны готовы предоставить гарантии безопасности Украине – Зеленский
Зеленский рассказал, каким будет предстоящий миротворческий контингент.
Президент Владимир Зеленский заявил, что "многие страны" готовы предоставить гарантии безопасности Украине.
Об этом глава государства сказал, отвечая на вопрос об отправке делегации военных Британии и Франции в Украину.
Зеленский не вдавался в подробности, что это включает, но сказал, что есть "много предложений" от мировых лидеров.
"Есть ряд стран, которые готовы - будь то в воздухе, ПВО, будь то на суше или море - предоставить гарантии безопасности Украине. Таких стран больше, и это хорошая новость. Как применять этот контингент, кто будет им управлять - еще много вопросов, но мало ответов", - отметил он.
Президент говорит, что будет встреча по британско-франковской миссии, и тогда они смогут начать этот диалог более "материальным".
"Франко-британская миссия будет, как сказал Эммануэль (Макрон – Ред.), но я думаю, что некоторые присоединятся. И они присоединятся для того, чтобы посмотреть на тот базис, который подготовила Украина. Чтобы начать этот диалог более предметно", – сказал Зеленский.
Ранее западные СМИ выяснили, где Франция может разместить миротворцев в Украине.
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