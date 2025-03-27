Многие страны готовы предоставить гарантии безопасности Украине – Зеленский

Президент Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Владимир Зеленский заявил, что "многие страны" готовы предоставить гарантии безопасности Украине.

Об этом глава государства сказал, отвечая на вопрос об отправке делегации военных Британии и Франции в Украину.

Зеленский не вдавался в подробности, что это включает, но сказал, что есть "много предложений" от мировых лидеров.

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"Есть ряд стран, которые готовы - будь то в воздухе, ПВО, будь то на суше или море - предоставить гарантии безопасности Украине. Таких стран больше, и это хорошая новость. Как применять этот контингент, кто будет им управлять - еще много вопросов, но мало ответов", - отметил он.

Президент говорит, что будет встреча по британско-франковской миссии, и тогда они смогут начать этот диалог более "материальным".

"Франко-британская миссия будет, как сказал Эммануэль (Макрон – Ред.), но я думаю, что некоторые присоединятся. И они присоединятся для того, чтобы посмотреть на тот базис, который подготовила Украина. Чтобы начать этот диалог более предметно", – сказал Зеленский.

Ранее западные СМИ выяснили, где Франция может разместить миротворцев в Украине.

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