"Многих людей с очень громкими именами вызвали на допрос": Зеленский прокомментировал следствие по делу о покушении на Шефира

"Многих людей с очень громкими именами вызвали на допрос": Зеленский прокомментировал следствие по делу о покушении на Шефира

Глава государства считает, что исполнителей найдут.

У президента Украины Владимира Зеленского есть информация о нападении на его первого помощника Сергея Шефира.

Об этом он сообщил во время заседания фракции "Слуга народа".

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По его словам, в рамках следственных действий правоохранители вызвали на допрос "людей с очень известными именами". Однако кого именно вызвали — глава государства не сказал, сославшись на рассмотрение дела.

"Есть много деталей, которых я не могу распространять, пока идет следствие. Но я считаю, что исполнителей найдут. Я не могу говорить о заказчиках. Знаю, что многих людей с очень громкими именами вызвали на допрос. С кем-то из них Сергей общался, кого-то знал, кого-то подозревает", — сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Он также отметил, что помимо прочих, Сергей Шефир встречался с олигархом Ринатом Ахметовым, с которым "было несколько сложных энергетически вопросов, угольных проблем".

"Он действительно встречался. Встречался ли с другими, я не знаю. Не знаю, вызвали ли их на допрос", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что еще не решил по второго президентского срока.

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