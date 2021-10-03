"Многих людей с очень громкими именами вызвали на допрос": Зеленский прокомментировал следствие по делу о покушении на Шефира

Глава государства считает, что исполнителей найдут.
У президента Украины Владимира Зеленского есть информация о нападении на его первого помощника Сергея Шефира.
Об этом он сообщил во время заседания фракции "Слуга народа".
По его словам, в рамках следственных действий правоохранители вызвали на допрос "людей с очень известными именами". Однако кого именно вызвали — глава государства не сказал, сославшись на рассмотрение дела.
"Есть много деталей, которых я не могу распространять, пока идет следствие. Но я считаю, что исполнителей найдут. Я не могу говорить о заказчиках. Знаю, что многих людей с очень громкими именами вызвали на допрос. С кем-то из них Сергей общался, кого-то знал, кого-то подозревает", — сказал президент Украины Владимир Зеленский.
Он также отметил, что помимо прочих, Сергей Шефир встречался с олигархом Ринатом Ахметовым, с которым "было несколько сложных энергетически вопросов, угольных проблем".
"Он действительно встречался. Встречался ли с другими, я не знаю. Не знаю, вызвали ли их на допрос", — подчеркнул Владимир Зеленский.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что еще не решил по второго президентского срока.