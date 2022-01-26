Много больных: Рада из-за вспышки коронавируса идет на карантин

Много больных: Рада из-за вспышки коронавируса идет на карантин

Рада уходит на карантин на две недели.

Верховная Рада Украины из-за большого количества больных идет на карантин до 15 февраля.

Об этом сообщил Ярослав Железняк в Telegram.

По его данным, сегодня, 26 января, в Раде зарегистрировались 182 нардепа.

"Следующая пленарная неделя – только открытие сессии, несколько голосований и Рада идет на карантин до 15 февраля. Причина – большое количество больных", — написал он.

Напомним, глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что в Украине за сутки могут фиксировать от 40 до 60 тысяч больных коронавирусом.

Как сообщалось, глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в начале января сообщал, что во второй раз заболел COVID-19. Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua. Читайте также:

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