"Много новых санкций – то, на что давила Украина": Кулеба назвал 10 новых ударов по России

"Много новых санкций – то, на что давила Украина": Кулеба назвал 10 новых ударов по России

Продолжаются крупные дипломатические сражения – за полное нефтяное, газовое и угольное эмбарго для РФ, сообщил министр.

Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что многие из введенных рядом стран санкций против России именно такие, на которых настаивала Украина. Министр также перечислил 10 новых ударов по РФ за последние трое суток.

Об этом Кулеба написал в Сети 6 апреля.

"Это была самая сложная с точки зрения дипломатической работы волна санкций. Но она есть. И она мощная. Много из новых санкций – это именно то, на что давила Украина. (…) Когда решается судьба века, только самоубийцы и лицемеры могут думать о своих бизнес-интересах", – говорится в сообщении.

10 новых ударов по российской экономике, финансовой системе, торговле и остаткам российского влияния за рубежом, которые были нанесены только за эти трое суток:

США, Великобритания, ЕС и G7 полностью запретили все новые инвестиции в Россию.

США, ЕС и G7 ввели новые санкции против крупнейших банков РФ: "Альфа-Банка" и "Сбербанка" . В общей сложности США заблокировали уже два третьих российского банковского сектора.

. В общей сложности США заблокировали уже два третьих российского банковского сектора. Под санкции попали дочери президента РФ Владимира Путина , дочь и жена Сергея Лаврова, премьер Михаил Мишустин, экспремьер Дмитрий Медведев, написавший на днях статью о том, как Россия планирует силой оружия "изменить сознание" украинского народа, ряд членов российского Совбеза.

, дочь и жена Сергея Лаврова, премьер Михаил Мишустин, экспремьер Дмитрий Медведев, написавший на днях статью о том, как Россия планирует силой оружия "изменить сознание" украинского народа, ряд членов российского Совбеза. Великобритания заморозила активы Московского кредитного банка, ввела санкции против олигархов Аркадия Ротенберга и Леонида Михельсона.

18 стран – ЕС, Польша, Румыния, Словения, Греция, Португалия, Эстония, Латвия, Чехия, Нидерланды, Бельгия, Ирландия, Македония, Люксембург, Италия, Германия, Франция, Швеция, Дания – выгнали 318 российских дипломатов.

Нидерланды арестовали 14 яхт, принадлежащих гражданам РФ.

Дания заморозила активы граждан РФ на сумму 11,8 млн дол.

Казначейство США приостановило возможность РФ обслуживать долг по заблокированным счетам в американских банках. Сегодня Россия уже впервые не смогла произвести платеж в валюте и вышла на финишную прямую к дефолту.

США применят полную блокировку к ряду крупнейших государственных предприятий РФ, список будет опубликован 7 апреля (это будут серьезные удары).

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"Проект пятого санкционного пакета ЕС нам вместе с друзьями удалось сделать гораздо сильнее, чем он планировался: запрет на импорт российского угля на сумму 4 млрд евро в год; полный запрет транзакций для 4 российских банков, включая ВТБ (23% банковского сектора ), запрет российским судам доступа к портам ЕС, запрет российских и белорусских автомобильных перевозчиков, резко ограничит возможности российской промышленности получить ключевые товары, целевые запреты на экспорт товаров на сумму 10 млрд евро в чувствительных сферах (квантовые компьютеры и передовые полупроводники, отдельные позиции машиностроения и транспортного оборудования). Спасибо партнерам за эти решения. Но чтобы предотвратить новые Бучи и страдания, нельзя останавливаться", — написал Кулеба.

Он также сообщил, что продолжаются крупные дипломатические сражения.

"Битва за полное нефтяное, газовое и угольное эмбарго (уже побеждаем по углю, деремся за нефть). Битва за закрытие мировых портов для всех российских кораблей и товаров (уже побеждаем в ЕС, дальше будет больше). Битва за отключение всех российских банков от свифта", – сообщил глава МИД Украины.

Он также подчеркнул, что отдельная борьба на дипломатическом фронте ведется за блокирование путей обхода санкций и недопущение необоснованных исключений из уже применяемых санкций.

"Завтра будем всем миром выбрасывать Россию из Совета по правам человека ООН. Уже вчера вечером Украина вместе с партнерами внесла на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН резолюцию о приостановлении прав членства РФ в РПЛ ООН. Наказываем российских палачей шаг за шагом. Вооруженные силы – на поле боя, дипломаты – во всем мире", – резюмировал Кулеба.

Напомним, 6 апреля Канада ввела новую порцию санкций против России и Беларуси: ударили по олигархам.

Объединенный Запад прибегает к энергетическим санкциям, чтобы остановить Россию

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