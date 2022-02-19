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Много погибших и технологическая катастрофа: разведка сообщила, что Россия готовит теракт в "ЛДНР"

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Много погибших и технологическая катастрофа: разведка сообщила, что Россия готовит теракт в "ЛДНР"

Associated Press

Российские власти рассматривают возможность теракта в ОРДЛО

Руководство РФ планирует масштабный теракт в ОРДЛО, чтобы затем обвинить в этом Украину и создать повод для нападения.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

"Учитывая все неудачные предыдущие попытки обвинить Украину в нарушении договоренностей, якобы совершении террористических актов и обстрелах объектов гражданской инфраструктуры и т.п., в настоящее время руководством Российской Федерации рассматривается возможность организации террористического акта на одном из предприятий так называемых "ДНР" и "ЛНР", который приведет к технологической катастрофе в регионе, гибели значительного количества местных жителей и созданию повода для нападения, так называемого "casus belli", — говорится в сообщении.

Также украинская разведка опубликовала список предприятий на оккупированном Донбассе, где может произойти теракт.

Потенциально опасные объекты, размещенные на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областях согласно аналитике ГУР МО Украины (названия предприятий разведка подала на языке оригинала – ред):

  • Филиал №4 ЗАО "Внешторгсервис" — "Енакиевский коксохимпром" (г. Енакиево).
  • Филиал №6 ЗАО "Внешторгсервис" — "Ясиновский коксохимический завод" (г. Макеевка).
  • Филиал №7 ЗАО "Внешторгсервис" — "Макеевкокс" (г. Макеевка).
  • Шахта "Юный Коммунар" (н.п. Бунге).
  • ГП "Донецкий казенный завод химических изделий" (г. Донецк).
  • ОАО "Концерн "Стирол" (г. Горловка).
  • Химическое казенное объединение им. В. Петровского (г. Петровское).
  • Государственное предприятие "Горлевский химический завод" (г. Горловка).
  • ООО "ЭЛИС ВТБ-2".
  • ПАО Торгово-производственная фирма "Полюс".
  • Фильтрационные станции.

А также ГУР МОУ были получены данные оккупантов о потенциально опасных объектах, размещенных на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областях (названия на языке оригинала):

г. Донецк:

  • ООО "ДПЗ".
  • ОБЪЕДИНЕНИЕ "ВИНТЕРПРОМ".
  • Гидроузел №26 "Красная звезда".
  • ПУ "Донецкгорводоканал".
  • ГП "Вода Донбасса" — хлор
  • Петровский водопроводный узел
  • ЧАО "Донецкриба".
  • КО "Холод Плюс".
  • Хлораторные шахты "им. М. Горького".
  • ОП "ДУТППОРЗ".
  • ГП "ГУЭК".
  • Хлораторные шахты "17-17 бис"
  • ОП "ДУТППОРЗ".
  • ГП "ГУЭК".
  • Хлораторные шахты "Лидиевка".
  • ОП "ДУТППОРЗ".
  • ГП "ГУЭК".
  • Хлораторные шахты "им. Е.Т. Абакумова".
  • ОП "ДУТППОРЗ".
  • ГП "ГУЭК".
  • Хлораторные шахты «им. М.И, Калинина» ОП "Управление по тушению терриконов, профилактики и рекультивации земель" ГП "Макеевуголь".
  • Хлораторные шахты №9 "Капитальная".
  • ОП "ДУТППОРЗ".
  • ГП "ГУЭК".
  • Хлораторные шахты "им. А.Ф.Засядько".
  • ОП "ДУТППОРЗ".
  • ГП "ГУЭК".
  • Хлораторные шахты "им. Челюскинцев".
  • ОП "ДУТППОРЗ"
  • ГП «ГУЭК»
  • Хлораторная ВОК шахты "Заперевальная – 2"
  • ОП "ДУТППОРЗ".
  • ГП "ГУЭК".

г. Горловка:

  • Центральные очистные сооружения Горловского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса".
  • Горловская фильтровальная станция №1 Горловского РУЭК КП "Компания "Вода Донбасса".
  • Горловская фильтровальная станция №2 Горловского РУЭК КП "Компания "Вода Донбасса".
  • Водопроводный узел Горловского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса".
  • ООО "Твой производитель".
  • ГП "Стирол".
  • ГП "Горловский химический завод".
  • Приднепровское управление магистральных аммиакопроводов (ПУМА) УТП "Укрхимтрансаммиак".

г. Дебальцево:

  • Хлораторная канализационных очистных сооружений Дебальцевского ПУВКХ Енакиевского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса".
  • Хлораторная ВНС "Перекачка" Дебальцевского ПУВКХ Енакиевского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса".

г. Докучаевск:

  • Государственный резервный фонд ДНР (управление в г. Докучаевск) (п. Ясный)

г. Енакиево:

  • Филиал №4 "Энакиевский коксохимпром" ЗАО "Внешторгсервис".
  • Волынцевская ФС Енакиевского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса"
  • Состав хлора и хлораторных канализационно-очистных сооружений №1 Енакиевского ПУВКХ КП «Компания "Вода Донбасса".
  • Еникаевская ФС Енакиевского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса".
  • Состав хлора и хлораторных канализационно-очистных сооружений №2 Енакиевского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса"

г. Крестовка (Кировское):

  • Кировский Водонапорный узел Енакиевского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса".

г. Макеевка:

  • Макеевская фильтровальная станция Макеевского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса".
  • ПАО "Торговопроизводительная фирма "Полюс".
  • ООО "ЭЛИС ВТБ-2".
  • Состав хлора ОП "Шахта Яисновская-Глубокая", ОП "Управление по тушению терриконов, профилактика и рекультивация земель" ГП "Макеевуголь"
  • Очисные сооружения "Шахта "Холодная Балка" ОП "Управление по тушению терриконов, профилактика и рекультивация земель" ГП "Макеевуголь".
  • Очистные сооружения ЧПП "Горняк-95".
  • ОП "Управление по тушению терриконов, профилактика и рекультивация земель" ГП "Макеевуголь".
  • Очисные сооружения СП "Вок ЛШ им. В.И. Ленина" ОП "Управление по тушению терриконов, профилактика и рекультивация земель" ГП "Макеевуголь".
  • Филиал №6 "ЯКХЗ" ЗАО "Внешторгсервис".
  • Филиал №7 "Макеевкокс" ЗАО "Внешторгсервис".

г. Харцызск:

  • Филиал №1 "Харцызский сталепроводочный канатный завод "Силур" ООО "Ростэкспоснаб 8".
  • Очистные сооружения Харцызского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса".
  • Ольховская фильтровальная станция Макеевского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса" (пгт. Зуевка)
  • ОП "Зуевская ГЭС" РП "Энергия Донбасса" (г. Зугрес)
  • Очистные сооружения ПУ "Зугресводоканал" ГП "Вода Донбасса" (г. Зугрес)

г. Шахтерск:

  • Очисные сооружения Шахтёрского ПУВКХ КП «Компания "Вода Донбасса"

Амвросиевский район:

  • Хлораторная Белояровского водозабора Амвросиевского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса".

Напомним, в последние дни российские оккупационные войска начали массовые обстрелы украинских позиций в Донбассе с применением тяжелой артиллерии и другого запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Только за минувшие сутки боевики совершили 74 обстрела по 39 населенным пунктам Донецкой и Луганской областей и повредили 11 жилых домов.

По состоянию на 9:00 19 февраля российские кафиры 19 раз нарушили режим прекращения огня. 16 из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Из-за обстрелов террористов погиб украинский защитник.

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