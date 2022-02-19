Много погибших и технологическая катастрофа: разведка сообщила, что Россия готовит теракт в "ЛДНР"

Российские власти рассматривают возможность теракта в ОРДЛО
Руководство РФ планирует масштабный теракт в ОРДЛО, чтобы затем обвинить в этом Украину и создать повод для нападения.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.
"Учитывая все неудачные предыдущие попытки обвинить Украину в нарушении договоренностей, якобы совершении террористических актов и обстрелах объектов гражданской инфраструктуры и т.п., в настоящее время руководством Российской Федерации рассматривается возможность организации террористического акта на одном из предприятий так называемых "ДНР" и "ЛНР", который приведет к технологической катастрофе в регионе, гибели значительного количества местных жителей и созданию повода для нападения, так называемого "casus belli", — говорится в сообщении.
Также украинская разведка опубликовала список предприятий на оккупированном Донбассе, где может произойти теракт.
Потенциально опасные объекты, размещенные на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областях согласно аналитике ГУР МО Украины (названия предприятий разведка подала на языке оригинала – ред):
- Филиал №4 ЗАО "Внешторгсервис" — "Енакиевский коксохимпром" (г. Енакиево).
- Филиал №6 ЗАО "Внешторгсервис" — "Ясиновский коксохимический завод" (г. Макеевка).
- Филиал №7 ЗАО "Внешторгсервис" — "Макеевкокс" (г. Макеевка).
- Шахта "Юный Коммунар" (н.п. Бунге).
- ГП "Донецкий казенный завод химических изделий" (г. Донецк).
- ОАО "Концерн "Стирол" (г. Горловка).
- Химическое казенное объединение им. В. Петровского (г. Петровское).
- Государственное предприятие "Горлевский химический завод" (г. Горловка).
- ООО "ЭЛИС ВТБ-2".
- ПАО Торгово-производственная фирма "Полюс".
- Фильтрационные станции.
А также ГУР МОУ были получены данные оккупантов о потенциально опасных объектах, размещенных на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областях (названия на языке оригинала):
г. Донецк:
- ООО "ДПЗ".
- ОБЪЕДИНЕНИЕ "ВИНТЕРПРОМ".
- Гидроузел №26 "Красная звезда".
- ПУ "Донецкгорводоканал".
- ГП "Вода Донбасса" — хлор
- Петровский водопроводный узел
- ЧАО "Донецкриба".
- КО "Холод Плюс".
- Хлораторные шахты "им. М. Горького".
- ОП "ДУТППОРЗ".
- ГП "ГУЭК".
- Хлораторные шахты "17-17 бис"
- ОП "ДУТППОРЗ".
- ГП "ГУЭК".
- Хлораторные шахты "Лидиевка".
- ОП "ДУТППОРЗ".
- ГП "ГУЭК".
- Хлораторные шахты "им. Е.Т. Абакумова".
- ОП "ДУТППОРЗ".
- ГП "ГУЭК".
- Хлораторные шахты «им. М.И, Калинина» ОП "Управление по тушению терриконов, профилактики и рекультивации земель" ГП "Макеевуголь".
- Хлораторные шахты №9 "Капитальная".
- ОП "ДУТППОРЗ".
- ГП "ГУЭК".
- Хлораторные шахты "им. А.Ф.Засядько".
- ОП "ДУТППОРЗ".
- ГП "ГУЭК".
- Хлораторные шахты "им. Челюскинцев".
- ОП "ДУТППОРЗ"
- ГП «ГУЭК»
- Хлораторная ВОК шахты "Заперевальная – 2"
- ОП "ДУТППОРЗ".
- ГП "ГУЭК".
г. Горловка:
- Центральные очистные сооружения Горловского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса".
- Горловская фильтровальная станция №1 Горловского РУЭК КП "Компания "Вода Донбасса".
- Горловская фильтровальная станция №2 Горловского РУЭК КП "Компания "Вода Донбасса".
- Водопроводный узел Горловского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса".
- ООО "Твой производитель".
- ГП "Стирол".
- ГП "Горловский химический завод".
- Приднепровское управление магистральных аммиакопроводов (ПУМА) УТП "Укрхимтрансаммиак".
г. Дебальцево:
- Хлораторная канализационных очистных сооружений Дебальцевского ПУВКХ Енакиевского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса".
- Хлораторная ВНС "Перекачка" Дебальцевского ПУВКХ Енакиевского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса".
г. Докучаевск:
- Государственный резервный фонд ДНР (управление в г. Докучаевск) (п. Ясный)
г. Енакиево:
- Филиал №4 "Энакиевский коксохимпром" ЗАО "Внешторгсервис".
- Волынцевская ФС Енакиевского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса"
- Состав хлора и хлораторных канализационно-очистных сооружений №1 Енакиевского ПУВКХ КП «Компания "Вода Донбасса".
- Еникаевская ФС Енакиевского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса".
- Состав хлора и хлораторных канализационно-очистных сооружений №2 Енакиевского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса"
г. Крестовка (Кировское):
- Кировский Водонапорный узел Енакиевского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса".
г. Макеевка:
- Макеевская фильтровальная станция Макеевского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса".
- ПАО "Торговопроизводительная фирма "Полюс".
- ООО "ЭЛИС ВТБ-2".
- Состав хлора ОП "Шахта Яисновская-Глубокая", ОП "Управление по тушению терриконов, профилактика и рекультивация земель" ГП "Макеевуголь"
- Очисные сооружения "Шахта "Холодная Балка" ОП "Управление по тушению терриконов, профилактика и рекультивация земель" ГП "Макеевуголь".
- Очистные сооружения ЧПП "Горняк-95".
- ОП "Управление по тушению терриконов, профилактика и рекультивация земель" ГП "Макеевуголь".
- Очисные сооружения СП "Вок ЛШ им. В.И. Ленина" ОП "Управление по тушению терриконов, профилактика и рекультивация земель" ГП "Макеевуголь".
- Филиал №6 "ЯКХЗ" ЗАО "Внешторгсервис".
- Филиал №7 "Макеевкокс" ЗАО "Внешторгсервис".
г. Харцызск:
- Филиал №1 "Харцызский сталепроводочный канатный завод "Силур" ООО "Ростэкспоснаб 8".
- Очистные сооружения Харцызского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса".
- Ольховская фильтровальная станция Макеевского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса" (пгт. Зуевка)
- ОП "Зуевская ГЭС" РП "Энергия Донбасса" (г. Зугрес)
- Очистные сооружения ПУ "Зугресводоканал" ГП "Вода Донбасса" (г. Зугрес)
г. Шахтерск:
- Очисные сооружения Шахтёрского ПУВКХ КП «Компания "Вода Донбасса"
Амвросиевский район:
- Хлораторная Белояровского водозабора Амвросиевского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса".
Напомним, в последние дни российские оккупационные войска начали массовые обстрелы украинских позиций в Донбассе с применением тяжелой артиллерии и другого запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Только за минувшие сутки боевики совершили 74 обстрела по 39 населенным пунктам Донецкой и Луганской областей и повредили 11 жилых домов.
По состоянию на 9:00 19 февраля российские кафиры 19 раз нарушили режим прекращения огня. 16 из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Из-за обстрелов террористов погиб украинский защитник.
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