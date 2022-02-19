Много погибших и технологическая катастрофа: разведка сообщила, что Россия готовит теракт в "ЛДНР"

Много погибших и технологическая катастрофа: разведка сообщила, что Россия готовит теракт в "ЛДНР"

Российские власти рассматривают возможность теракта в ОРДЛО

Руководство РФ планирует масштабный теракт в ОРДЛО, чтобы затем обвинить в этом Украину и создать повод для нападения.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

"Учитывая все неудачные предыдущие попытки обвинить Украину в нарушении договоренностей, якобы совершении террористических актов и обстрелах объектов гражданской инфраструктуры и т.п., в настоящее время руководством Российской Федерации рассматривается возможность организации террористического акта на одном из предприятий так называемых "ДНР" и "ЛНР", который приведет к технологической катастрофе в регионе, гибели значительного количества местных жителей и созданию повода для нападения, так называемого "casus belli", — говорится в сообщении.

Также украинская разведка опубликовала список предприятий на оккупированном Донбассе, где может произойти теракт.

Потенциально опасные объекты, размещенные на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областях согласно аналитике ГУР МО Украины (названия предприятий разведка подала на языке оригинала – ред):

Филиал №4 ЗАО "Внешторгсервис" — "Енакиевский коксохимпром" (г. Енакиево).

Филиал №6 ЗАО "Внешторгсервис" — "Ясиновский коксохимический завод" (г. Макеевка).

Филиал №7 ЗАО "Внешторгсервис" — "Макеевкокс" (г. Макеевка).

Шахта "Юный Коммунар" (н.п. Бунге).

ГП "Донецкий казенный завод химических изделий" (г. Донецк).

ОАО "Концерн "Стирол" (г. Горловка).

Химическое казенное объединение им. В. Петровского (г. Петровское).

Государственное предприятие "Горлевский химический завод" (г. Горловка).

ООО "ЭЛИС ВТБ-2".

ПАО Торгово-производственная фирма "Полюс".

Фильтрационные станции.

А также ГУР МОУ были получены данные оккупантов о потенциально опасных объектах, размещенных на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областях (названия на языке оригинала):

г. Донецк:

ООО "ДПЗ".

ОБЪЕДИНЕНИЕ "ВИНТЕРПРОМ".

Гидроузел №26 "Красная звезда".

ПУ "Донецкгорводоканал".

ГП "Вода Донбасса" — хлор

Петровский водопроводный узел

ЧАО "Донецкриба".

КО "Холод Плюс".

Хлораторные шахты "им. М. Горького".

ОП "ДУТППОРЗ".

ГП "ГУЭК".

Хлораторные шахты "17-17 бис"

ОП "ДУТППОРЗ".

ГП "ГУЭК".

Хлораторные шахты "Лидиевка".

ОП "ДУТППОРЗ".

ГП "ГУЭК".

Хлораторные шахты "им. Е.Т. Абакумова".

ОП "ДУТППОРЗ".

ГП "ГУЭК".

Хлораторные шахты «им. М.И, Калинина» ОП "Управление по тушению терриконов, профилактики и рекультивации земель" ГП "Макеевуголь".

Хлораторные шахты №9 "Капитальная".

ОП "ДУТППОРЗ".

ГП "ГУЭК".

Хлораторные шахты "им. А.Ф.Засядько".

ОП "ДУТППОРЗ".

ГП "ГУЭК".

Хлораторные шахты "им. Челюскинцев".

ОП "ДУТППОРЗ"

ГП «ГУЭК»

Хлораторная ВОК шахты "Заперевальная – 2"

ОП "ДУТППОРЗ".

ГП "ГУЭК".

г. Горловка:

Центральные очистные сооружения Горловского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса".

Горловская фильтровальная станция №1 Горловского РУЭК КП "Компания "Вода Донбасса".

Горловская фильтровальная станция №2 Горловского РУЭК КП "Компания "Вода Донбасса".

Водопроводный узел Горловского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса".

ООО "Твой производитель".

ГП "Стирол".

ГП "Горловский химический завод".

Приднепровское управление магистральных аммиакопроводов (ПУМА) УТП "Укрхимтрансаммиак".

г. Дебальцево:

Хлораторная канализационных очистных сооружений Дебальцевского ПУВКХ Енакиевского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса".

Хлораторная ВНС "Перекачка" Дебальцевского ПУВКХ Енакиевского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса".

г. Докучаевск:

Государственный резервный фонд ДНР (управление в г. Докучаевск) (п. Ясный)

г. Енакиево:

Филиал №4 "Энакиевский коксохимпром" ЗАО "Внешторгсервис".

Волынцевская ФС Енакиевского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса"

Состав хлора и хлораторных канализационно-очистных сооружений №1 Енакиевского ПУВКХ КП «Компания "Вода Донбасса".

Еникаевская ФС Енакиевского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса".

Состав хлора и хлораторных канализационно-очистных сооружений №2 Енакиевского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса"

г. Крестовка (Кировское):

Кировский Водонапорный узел Енакиевского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса".

г. Макеевка:

Макеевская фильтровальная станция Макеевского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса".

ПАО "Торговопроизводительная фирма "Полюс".

ООО "ЭЛИС ВТБ-2".

Состав хлора ОП "Шахта Яисновская-Глубокая", ОП "Управление по тушению терриконов, профилактика и рекультивация земель" ГП "Макеевуголь"

Очисные сооружения "Шахта "Холодная Балка" ОП "Управление по тушению терриконов, профилактика и рекультивация земель" ГП "Макеевуголь".

Очистные сооружения ЧПП "Горняк-95".

ОП "Управление по тушению терриконов, профилактика и рекультивация земель" ГП "Макеевуголь".

Очисные сооружения СП "Вок ЛШ им. В.И. Ленина" ОП "Управление по тушению терриконов, профилактика и рекультивация земель" ГП "Макеевуголь".

Филиал №6 "ЯКХЗ" ЗАО "Внешторгсервис".

Филиал №7 "Макеевкокс" ЗАО "Внешторгсервис".

г. Харцызск:

Филиал №1 "Харцызский сталепроводочный канатный завод "Силур" ООО "Ростэкспоснаб 8".

Очистные сооружения Харцызского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса".

Ольховская фильтровальная станция Макеевского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса" (пгт. Зуевка)

ОП "Зуевская ГЭС" РП "Энергия Донбасса" (г. Зугрес)

Очистные сооружения ПУ "Зугресводоканал" ГП "Вода Донбасса" (г. Зугрес)

г. Шахтерск:

Очисные сооружения Шахтёрского ПУВКХ КП «Компания "Вода Донбасса"

Амвросиевский район:

Хлораторная Белояровского водозабора Амвросиевского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса".

Напомним, в последние дни российские оккупационные войска начали массовые обстрелы украинских позиций в Донбассе с применением тяжелой артиллерии и другого запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Только за минувшие сутки боевики совершили 74 обстрела по 39 населенным пунктам Донецкой и Луганской областей и повредили 11 жилых домов.

По состоянию на 9:00 19 февраля российские кафиры 19 раз нарушили режим прекращения огня. 16 из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Из-за обстрелов террористов погиб украинский защитник.

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