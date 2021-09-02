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"Много раз звучало слово "Крым": Зеленский и Байден обсудили ситуацию с аннексированным полуостровом

"Много раз звучало слово "Крым": Зеленский и Байден обсудили ситуацию с аннексированным полуостровом

Associated Press

Крымская тематика обсуждалась в нескольких ракурсах.

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский обсуждали в разных аспектах тему Крыма в ходе прошедших переговоров в Белом доме. 

Об этом украинский лидер заявил по итогам встречи, общаясь с журналистами. 

"Много раз звучало слово "Крым", начиная с комплиментарных вещей насчет "Крымской платформы", о том, что это очень мощная инициатива. Так считают США, хотят поддерживать эту инициативу", — заметил Зеленский.

Кроме того, добавил он, крымская тематика обсуждалась и в другом ракурсе - насчет деоккупации Крыма, и пленных.

Напомним, что согласно опубликованному ранее совместному заявлению США и Украины о стратегическом партнерстве, Киев и Вашингтон продолжат работу по привлечению к ответственности РФ за агрессию

Добавим, что ранее Зеленский рассказал, как обсуждал с Байденом вступление в НАТО и ситуацию на Донбассе

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