"Много разочарования": советник Трампа призвал Украину "снизить тон" и подписать соглашение о ископаемых

Уолтц предостерег украинские власти от критики Трампа, однако выразил надежду, что лидеры скоро помирятся.

Советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц заявил, что Белый дом "разочарован" президентом Владимиром Зеленским.

"Очевидно, что здесь много разочарования", — сказал Уолтц в интервью Fox News в четверг, передает CNN.

"Вице-президент Вэнс был очень разочарован, покинув Мюнхенскую конференцию по безопасности, наш министр финансов, который ездил в Киев, также разочарован, и все, очевидно, вдобавок к президенту, широко разглашающему свое разочарование", — продолжил Волтц.

Поэтому советник Трампа призвал Украину подписать соглашение о полезных ископаемых. "Снизьте тон, внимательно посмотрите на это соглашение и подпишите его", — сказал он.

Уолтц предостерег украинские власти от критики Трампа.

"Мы сделали очень многое для безопасности Украины. Мы предоставили Украине беспрецедентные экономические возможности. Их вмешательство в дела США неприемлемо", — говорит советник Белого дома.

Когда его спросили, смогут ли Трамп и Зеленский помириться, Уолтс быстро ответил: "О, думаю, да", добавив, что Трамп четко сказал, "как сильно он любит украинский народ".

"Далее он объяснил, что он регулярно общался с советником Зеленского по национальной безопасности (очевидно, речь идет об Андрее Ермаке, однако это неточно — Ред.), и подчеркнул, что США имели "много взаимодействия и диалога", чтобы продвигать мирное соглашение", — пишет CNN.

"В дипломатии для этого есть термин, это называется челночная дипломатия, потому что собрать всех за стол сразу просто не срабатывало в прошлом", — сказал Волтц. "Мы привлекли одну сторону, мы привлекли другую сторону, а потом у нас будет продвигающийся вперед процесс".

Напомним, вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что Украина и Европа не смогут победить Россию.

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