"Много вопросов накопилось": Шмыгаля хотят заслушать в парламенте

Главу Кабмина заслушают во время часа вопросов к правительству.
Премьер-министра Дениса Шмыгаля в пятницу, 16 июля, хотят заслушать в Верховной Раде.
Об этом в ходе согласительного совета сообщил спикер Дмитрий Разумков.
По его словам, главы Кабинета министров заслушают во время часа вопросов к правительству.
"Много вопросов накопилось. Я думаю, что нам надо понимать, как планирует действовать правительство фактически в летние месяцы. Поэтому на пятницу приглашаем господина премьер-министра, Дениса Анатольевича", — заявил председатель ВРУ.
Как сообщалось, украинские министры в среду, 30 июня, на заседание правительства пришли в форме украинской сборной по футболу. Члены Кабмина также поблагодарили игрокам сборной аплодисментами: за день до этого сборная Украины в феерическом матче обыграла Швецию и вышла в 1/4 финала Евро-2020.