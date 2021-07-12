"Много вопросов накопилось": Шмыгаля хотят заслушать в парламенте

"Много вопросов накопилось": Шмыгаля хотят заслушать в парламенте

Главу Кабмина заслушают во время часа вопросов к правительству.

Премьер-министра Дениса Шмыгаля в пятницу, 16 июля, хотят заслушать в Верховной Раде.

Об этом в ходе согласительного совета сообщил спикер Дмитрий Разумков.

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По его словам, главы Кабинета министров заслушают во время часа вопросов к правительству.

"Много вопросов накопилось. Я думаю, что нам надо понимать, как планирует действовать правительство фактически в летние месяцы. Поэтому на пятницу приглашаем господина премьер-министра, Дениса Анатольевича", — заявил председатель ВРУ.

Как сообщалось, украинские министры в среду, 30 июня, на заседание правительства пришли в форме украинской сборной по футболу. Члены Кабмина также поблагодарили игрокам сборной аплодисментами: за день до этого сборная Украины в феерическом матче обыграла Швецию и вышла в 1/4 финала Евро-2020.

Новости Украины: министры пришли на заседание в форме нашей сборной

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