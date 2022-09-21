"Много вопросов по этому поводу": Зеленский прокомментировал "шумные новости из России"

По словам президента, позиции Украины "не меняются от шума или каких-либо анонсов откуда-то".

Президент Владимир Зеленский прокомментировал "шумные новости из России", где к народу должен был обратиться диктатор Путин и якобы объявить мобилизацию, однако так и не сделал этого.

Об этом Зеленский сказал в своем традиционном видеообращении ночью 21 сентября.

"Конечно, сегодня довольно шумные новости из России. Много вопросов на этот счет. Но что, собственно, произошло? Что прозвучало из того, что не звучало раньше? Наши позиции – четкие и хорошо известные. Только это нас и должно интересовать. Не то, что звучит где-то, а то, что является нашей задачей", – пояснил он.

Зеленский подчеркнул, что для украинцев сейчас главные задачи – это поддержка ВСУ, разведки, Сил специальных операций, СБУ, Нацгвардии, полиции, пограничников и всех, кто постепенно восстанавливает нашу территориальную целостность.

По его словам, позиции Украины "не меняются от шума или каких-либо анонсов откуда-то". И в этом есть полная поддержка наших международных партнеров.

"Украина информирует всех субъектов международных отношений о том, что происходит. И видим понимание не только от наших партнеров, но и от тех государств, которые пытались держаться в стороне от нашей борьбы. Будут шаги в поддержку Украины в таких обстоятельствах и от ключевых международных объединений .

Так что сохраняем давление. Сохраняем единство. Защищаем Украину. Освобождаем нашу землю. И не проявляем никакой слабости", – добавил глава государства.

В завершение он поблагодарил всех друзей и партнеров Украины за принципиальное осуждение попыток России разыграть очередные псевдореферендумы на оккупированных территориях.

Ранее Владимир Зеленский обратился в США с просьбой побуждать другие государства передавать Украине оружие.

Напомним, что 20 сентября российские СМИ пестрели новостями о срочном видеообращении Путина и Шойгу, возможном объявлении частичной мобилизации в России и аннексии оккупированных частей Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

Однако впоследствии в росСМИ появилась информация, что обращение Путина ожидается утром 21 сентября.

В Белом доме заявили, что, по их данным, Путин, вероятно, готовится объявить мобилизацию в РФ.

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