Многое может измениться: Зеленский поговорил с генсеком НАТО и главой Еврокомиссии

Зеленский побеседовал с генсеком НАТО и главой Еврокомиссии / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о важных дипломатических контактах, которые могут оказать существенное влияние на дальнейшее развитие событий для Украины.

Об этом он сообщил в соцсети Телеграм 30 ноября.

По словам Зеленского, в ближайшие дни «многое может измениться», ведь происходит интенсивная координация с ключевыми международными партнерами.

Зеленский сообщил, что провел разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и продолжит диалог в ближайшие дни. Он отметил высокую эффективность совместных мер и согласованных позиций, которые Украина выстраивает вместе с партнерами по НАТО и ЕС.

«Важны дни, и многое может измениться. Тесно координируемся, и в нашей активности, и в активности всех партнеров чрезвычайно эффективны именно совместные мероприятия», — отметил президент.

Также Зеленский провел разговор с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Он подчеркнул, что Украина и Еврокомиссия полностью синхронизированы в оценках и действиях, а поддержка ЕС остается стабильной и стратегической.

Стороны обсудили дипломатическую ситуацию и ключевые вопросы повестки дня, по которым имеют общие позиции. Особое внимание было уделено усилению устойчивости Украины на фоне постоянных российских ударов по энергетической и критической инфраструктуре.

Зеленский отметил, что Урсула фон дер Ляйен внимательно относится к потребностям Украины и понимает важность дополнительной помощи по обеспечению энергетической безопасности.

«Цею готовность помогать Украине», — добавил президент.

Украинские власти ожидают, что активные дипломатические контакты в ближайшие дни могут принести важные решения, направленные на укрепление обороноспособности и устойчивости государства.

Напомним, переговоры Украины и США в Майами продолжаются 30 ноября. Команда американского президента Трампа хочет «закрыть все вопросы с Киевом» в этот же день.

Госсекретарь США Марко Рубио пояснил, что завершение войны должно обеспечить Украине долгосрочную безопасность и возможность развития.