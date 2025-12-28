- Дата публикации
Категория
Политика
"Многое может решиться до Нового года": Зеленский о переговорах
По словам Зеленского, Украина входит в фазу самой активной дипломатии года и сейчас решающие дни, которые могут изменить судьбу страны.
Сейчас продолжаются одни из самых активных дипломатических дней года и многое может решиться до Нового года.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в соцсетях.
«Сейчас одни из самых активных дипломатических дней года и многое может решиться до Нового года, и мы все для этого делаем, но будут ли решения — зависит от партнеров. От тех, кто помогает Украине, и от тех, кто оказывает давление на Россию, чтобы россияне испытывали последствия своей же агрессии», — отметил глава государства.
Зеленький напомнил, что только за эту неделю оккупанты выпустили более 2100 ударных дронов, около 800 управляемых авиационных бомб и 94 ракеты разных типов. В первую очередь, против украинской энергетической инфраструктуры.
Он заверил, что ремонтные бригады, энергетики, спасатели ГСЧС Украины работают круглые сутки, чтобы защитить жизнь и возобновить энергоснабжение.
«Но так же важно, чтобы работали санкции против России, все формы политического давления за агрессию, поставки ракет для ПВО Украине и чтобы все финализировали форматы шагов, которые завершат эту войну и обеспечивают безопасность. Именно о таких шагах сегодня будем говорить с партнерами», — подытожил Зеленский.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Соединенные Штаты, где у него запланирована встреча с Дональдом Трампом. Они встретятся в городе Палм-Бич, штат Флорида.