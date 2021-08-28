Многомиллионная помощь США Украине и уничтожения американцами боевика ИГ: пять новостей, которые вы могли проспать

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Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Президент США Джо Байден принял решение выделить Украине помощь в размере до 60 млн долларов из средств Пентагона. Читать дальше ->
- Президент США Джо Байден 31 августа 2021 примет в Белом доме украинского коллегу Владимира Зеленского. Читать дальше ->
- "Талибан" устанавливает контроль над аэропортом в Кабуле, но в Пентагоне заявляют, что позиции сохраняют американские военные. Читать дальше ->
- Американские военные провели спецоперацию против боевиков группировки "Исламское государство в Хорасане", которая является подразделением террористической организации ИГ в Афганистане, занимался организацией нападений возле аэропорта в Кабуле. Читать дальше ->
- Разведка США в своем докладе о происхождении коронавируса пришла к выводу о том, что он не был разработан в качестве биологического оружия. Читать дальше ->