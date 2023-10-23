Множественное гражданство в Украине: Кулеба – за, но с ограничениями

Такое решение позволит миллионам украинцев за границей сохранять их украинский паспорт или получить его.

В Украине необходимо ввести множественное гражданство, однако должно быть исключение – запрет на любое двойное гражданство с государством-агрессором.

Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба заявил во время обращения ко Всемирному конгрессу украинцев 23 октября.

Зачем в Украине множественное гражданство

Кулеба объяснил, что "очень необходимо сохранить связь с Родиной" украинцев, живущих за границей.

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"Это о будущем Украины и украинства. Поэтому одним из элементов государственной политики, направленной на сохранение и развитие всемирного украинского сообщества должно стать множественное гражданство", — сказал министр.

Он напомнил, что в Украине давно идет непростая дискуссия по этой теме. Однако Кулеба убежден в необходимости введения множественного гражданства, ведь "нужно руководствоваться не страхом раздачи чужих паспортов в Украине, а силой украинского паспорта в Украине и мире".

Глава МИД также выступает за открытие возможности для миллионов украинцев за границей сохранять их украинский паспорт или получить его.

"Мы должны принять как свершившийся факт, что со вступлением Украины в Евросоюз паспорта Украины будут иметь такой же статус, как и паспорта соседних европейских государств", — отметил Кулеба.

Запрет на двойное гражданство со страной-агрессором

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"Конечно, эта политика должна воплощаться разумно: постепенно, начиная с дружественных стран-союзниц. И, конечно, любое двойное гражданство с государством-агрессором или недружественными странами должно быть запрещено", — подчеркнул министр.

Напомним, еще в декабре 2021 года резидент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение парламента законопроект о множественном гражданстве. Однако этот документ до сих пор не был рассмотрен.

Что такое множественное гражданство

Множественное гражданство – это статус гражданства, при котором человек последовательно признается гражданином/гражданкой двух или более государств по законам этих стран. Заметим, что пока согласно Конституции Украины (статья 4), в государстве существует единственное гражданство.

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