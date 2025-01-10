Мобилизация 18-летних и женщин: экс-министр обороны Британии упрекнул Зеленского

По мнению Бена Уоллеса, эти люди могли бы пройти обучение за границей, вернуться к работе и быть мобилизованными в случае необходимости.

Экс-министр обороны Британии Бен Воллес выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский должен был разрешить мобилизацию мужчин помладшего возраста, а также женщин.

Об этом Уоллес сказал в подкасте The Rest Is Politics.

Британский экс-министр заявил, что вместо сохранения украинских мужчин и женщин в возрасте с 18 до 28 лет, Киев должен был мобилизовать всех и попросить Европу научить их.

"У меня всегда был вопрос к Зеленскому: почему вы не мобилизовали своих людей? В 1939 году мы мобилизовали мужчин. А в 1940 году мы приняли закон о женщинах на войне. Мы мобилизовали женщин", – рассказал бывший министр обороны Британии.

Он добавил: "Если вы выступаете против врага, который хочет вас уничтожить, как это делал Адольф Гитлер, почему вы не провели мобилизацию?"

По мнению Уоллеса, после учений за границей эти люди могли бы вернуться к работе и быть мобилизованными в случае необходимости.

Бывший чиновник также заявил, что Британия "должна была сделать больше", в частности задолго до перекрытия потоков "грязных" денег российских олигархов, нарастить производство оружия и передавать Украине больше вооружения.

К слову, экс-главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко выразил мнение, что Украине придется прийти к снижению мобилизационного возраста и изменить подход к мобилизации в целом.

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