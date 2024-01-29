Мобилизация людей с инвалидностью и увеличение полномочий ТЦК: омбудсмен озвучил свою позицию

В частности, Лубинец отметил, что работники ТЦК не имеют права ущемлять права граждан. Это прямое нарушение Конституции.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец будет против нового законопроекта о мобилизации, если в нем будут пункты о призыве людей с инвалидностью третьей группы и дополнительные полномочия ТЦК.

Об этом омбудсмен заявил в эфире телемарафона "Единые новости".

Лубинец подчеркнул, что работники ТЦК и СП не могут ущемлять права украинцев. Так что, если в доработанном законопроекте о мобилизации будут пункты о призыве людей с третьей группой инвалидности и дополнительные полномочия для ТЦК, омбудсмен снова выступит против принятия документа.

В то же время Лубинец сообщил, что группа, работающая над законопроектом, консультируется с ним. Так, были предоставлены категорические возражения по поводу мобилизации людей с инвалидностью третьей группы, и это были готовы учесть.

"Второе: я категорически против предоставления дополнительных полномочий Территориальным центрам комплектования. Это военные подразделения. Они не имеют права ограничивать права граждан Украины. Это как раз и есть прямое нарушение Конституции, о котором я говорил", – заявил омбудсмен.

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Он добавил, что в Украине есть другие органы, которые могут внедрять инструменты для отказывающихся от военной службы граждан.

Напомним, ранее ТСН.ua проинформировал, какие нормы могут содержаться в новом законопроекте о мобилизации, и почему нардепы взбешены.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Скандальная мобилизация: что будет в новом законопроекте и почему нардепы взбешены?

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