Мобилизация осужденных: Рада в целом приняла законопроект

Такая категория мобилизованных будет служить в специальных подразделениях.

Верховная Рада приняла в целом законопроект №11079-1 о мобилизации осужденных.

Такое решение парламент принял на заседании 8 мая, сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"Законопроект #11079-1 о мобилизации осужденных приняли в целом. За – 279", – говорится в заявлении народного избранника.

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Железняк добавил, что из документа лишь частично убрали риски в сфере антикоррупции, в частности, в отношении топ-коррупционеров, которые отмечал профильный комитет парламента.

Условия для мобилизации осужденных

Как сообщила глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк, ключевыми аспектами законопроекта являются:

мобилизация заключенных, а точнее реализация в отношении таких категорий граждан механизма УДО только по решению суда;

только добровольность такого решения самим заключенным;

согласие от командира воинской части;

соответствие психического состояния и состояния здоровья заключенного требованиям службы в ВСУ (прохождение предварительного медицинского осмотра в тюрьме, а затем прохождение ВВК);

свыше трех лет срока пребывания в тюрьме до истечения определенного наказания.

"Важно также отметить, что такая категория мобилизованных будет проходить службу в специальных подразделениях. Административное наблюдение будет осуществляться командиром воинской части, куда они попадают", — обратила внимание депутат.

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Какие заключенные не подлежат мобилизации

Не могут быть мобилизованы заключенные за преступления:

против основ национальной безопасности Украины;

за умышленное убийство двух или более лиц или сопряженное с изнасилованием;

за сексуальное насилие;

за совершение уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 152-156/1, 258-258/6, частью четвертой статьи 286/1 Уголовного кодекса Украины, если такие судимости не погашены или не сняты в установленном законом порядке;

те, кто посягал на жизнь правоохранителей;

те, кто совершил особо тяжкие коррупционные нарушения;

те, кто занимал особо ответственное положение вне зависимости от статьи преступления (министры, депутаты, их заместители и помощники и т.п.).

Напомним, 10 апреля Верховная Рада приняла за основу законопроект №11079-1 о мобилизации осужденных. Ожидается, что принятие закона обеспечит создание дополнительных возможностей для комплектования ВСУ и других военных формирований, дополнительную мотивацию лиц, осужденных за совершение преступлений, к исправлению и исполнению обязанностей по отражению вооруженной агрессии против Украины.

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