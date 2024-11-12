Мобилизация с ВИЧ и нарушениями интеллектуального развития – нардеп рассказал о приказе Минобороны

Александр Федиенко раскритиковал приказ МО № 402, по которому мобилизуют людей с серьезными медицинскими проблемами, что ставит под угрозу эффективность мобилизации.

Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Александр Федиенко описал проблемы, возникающие из-за проверки забронированных работников и недостатков в регулировании определения степени пригодности к военной службе.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что механизм бронирования приостановлен на время проверки, но возникают сложности в оценке критичности предприятий.

Федиенко рассказал, что ТЦК начали обзванивать руководителей предприятий, предупреждая об окончании срока бронирования, а также мобилизующих работников. Есть уже случаи, когда сотрудников элеваторов и ОПК мобилизуют, несмотря на то, что они критически важны для предприятия. В частности, известны случаи, когда руководители вынуждены увольнять работников или скрывать их, чтобы не остановить работу предприятия.

Нардеп считает, что во время проверки следует продлить сроки бронирования, чтобы обеспечить стабильность работы предприятий.

Кроме того, он раскритиковал приказ Министерства обороны № 402, позволяющий мобилизовать людей с серьезными медицинскими проблемами.

"Еще один больной вопрос. Это приказ 402 МО, который был принят вместе с Минздравом. Я не знаю внешние факторы, по которым принимали это решение. Потому что уже тогда, сразу, руководители ТЦК говорили, что это полная глупость. Что имеем, мобилизация, ВИЧ, с открытой формой туберкулеза, недавно мобилизовали человека, который не слышит, и человека, где в заключении ВЛК написано, «умственная отсталость такой-то степени, осложненное нарушение речи, частичная атрофия мозга, итд.», — написал он.

Напомним, 23 сентября нардеп Алексей Гончаренко заявил, что в Сухопутных войсках приняли директиву о том, что мужчины в возрасте 50-60 лет могут быть мобилизованы только по отдельному мобилизационному распоряжению.

Адвокат Марина Бекало в комментарии сайта ТСН.ua пояснила, что этой директивы Командование Сухопутных войск нет в открытом доступе, поскольку это документ только для служебного пользования.

Нардеп Федор Вениславский впоследствии пояснил, что после 50 лет будут мобилизовать только тех мужчин, у которых есть дефицитные военно-учетные специальности.

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