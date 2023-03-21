Мобилизация в РФ: если бы не заградительные отряды, то большинство россиян сбежали бы с поля боя

В России идет скрытая мобилизация в связи с провалами на фронте в Украине.

Но моральное положение российских военных крайне низко — если бы не заградительные отряды, большинство мобилизованных уже сбежало бы с поля боя.

Об этом в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" сказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов, — пишет Укринформ.

«Если говорить о ситуации в войске, то тот факт, что скрытая мобилизация в России продолжается и ведется подготовка к дальнейшим мобилизационным мероприятиям, свидетельствует о том, что даже проведенной мобилизации недостаточно, армия не является эффективной, не обеспеченной, должным образом обученной, это говорят огромные потери в поле боя. Количество аудиоперехватов... с паническими настроениями россиян на передовой очень велико. И обнародуется только часть. Поэтому да, если говорить о моральном состоянии, то у частично мобилизованных он находится на крайне низком уровне. Они видят работу своих же заградительных отрядов, видят некомпетентность своего командования и видят огромные потери людей вокруг себя. Ни о каких идейных составляющих или доверии к пропаганде Соловьева и Скабеевой речь точно не идет», — отметил Юсов.

Он резюмировал, что если бы не заградительные отряды и была возможность убегать, оставляя позиции, большинство российских мобилизованных этим воспользовались.

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Ранее эксперт рассказал, сколько солдат Россия может мобилизовать за два-три месяца.

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