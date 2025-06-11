Мобилизация 18-летних в обмен на санкции Запада против РФ: что говорят в ОП

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк / © Getty Images

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Президент Владимир Зеленский заявил, что одной из причин отказа в ужесточении санкций против России западные партнеры называют то, что Украина не производит мобилизацию с 18 лет.

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк прокомментировал, согласится ли Киев на мобилизацию с 18 лет в обмен на санкции. Об этом передает «РБК-Украина».

«Президент категорически настаивает на невозможности реализации такого сценария, то есть уменьшения существенного срока мобилизации до 18 лет», — заверил Подоляк и добавил, что Зеленский ни в коем случае не согласится на мобилизацию с 18 лет.

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Такие условия со стороны Запада советник Ермака считает странным. По его мнению, санкции никак не связаны с призывным возрастом в Украине.

Зато Подоляк считает, что в случае сильных санкций у Кремля будет меньше денег, и не сможет уже так много платить своим военным. Тогда на поле боя будет меньше солдат РФ, «потому что не будет денег покупать мясо».

«Я думаю, что Европа просто пытается объяснить неготовность отказаться от определенной теневой доходности. В данном случае на бизнес-проектах из РФ», — предположил советник руководителя ОП.

Ранее волонтер Мария Берлинская заявила, что 18-летние должны быть готовы к мобилизации, в том числе и женщины.

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