Мобилизация депутатов Верховной Рады: в «Слуге народа» объяснили слова Зеленского

Во фракции «Слуга народа» заявили, что слова президента Владимира Зеленского по поводу мобилизации народных депутатов были неправильно интерпретированы. На самом деле глава государства говорил о возможности законодательных изменений, позволяющих парламентариям служить в армии.

Об этом сообщил лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в комментарии, предоставленном «Украинской правде» пресс-службой фракции.

По его словам, отдельные высказывания президента были вырваны из контекста.

«Есть то, что сказал президент, а есть определенные отрывки, произвольно интерпретированные слова. Мы ознакомились со словами президента полностью. Он сказал, что депутат либо работает, либо воюет. Как и каждый гражданин Украины», – объяснил Арахамия.

Он напомнил, что в условиях войны каждый гражданин должен вносить вклад в защиту государства — либо работать и поддерживать экономику, либо служить на фронте.

По словам Арахамии, некоторые народные депутаты уже выражали желание присоединиться к Вооруженным силам, однако действующее законодательство не позволяет им официально совмещать депутатский мандат со службой в армии.

"Есть отдельные коллеги, которые прикреплены к определенным подразделениям и выполняют там определенную работу, но юридически они не военнослужащие, а депутаты парламента", - отметил он.

Именно поэтому, по словам Арахамии, президент имел в виду возможность обсуждения изменений в законодательство, позволяющих депутатам официально проходить военную службу.

Что предшествовало

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что народные депутаты должны либо работать в Верховной Раде, либо служить государству на фронте. По его словам, он готов обсудить с парламентом изменения в законодательство о мобилизации, которые позволили бы парламентариям идти в армию.

В то же время народный депутат от «Слуги народа» Федор Вениславский заявил, что подобные заявления носят скорее политический характер. Он напомнил, что во время военного положения полномочия Верховной Рады не могут быть прекращены, а мотивацию депутатов к работе следует повышать из-за системного диалога между ветвями власти.