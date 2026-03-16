Мобилизация депутатов Верховной Рады: в «Слуге народа» объяснили слова Зеленского
По словам Давида Арахамии, слова главы государства были неправильно интерпретированы.
Во фракции «Слуга народа» заявили, что слова президента Владимира Зеленского по поводу мобилизации народных депутатов были неправильно интерпретированы. На самом деле глава государства говорил о возможности законодательных изменений, позволяющих парламентариям служить в армии.
Об этом сообщил лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в комментарии, предоставленном «Украинской правде» пресс-службой фракции.
По его словам, отдельные высказывания президента были вырваны из контекста.
«Есть то, что сказал президент, а есть определенные отрывки, произвольно интерпретированные слова. Мы ознакомились со словами президента полностью. Он сказал, что депутат либо работает, либо воюет. Как и каждый гражданин Украины», – объяснил Арахамия.
Он напомнил, что в условиях войны каждый гражданин должен вносить вклад в защиту государства — либо работать и поддерживать экономику, либо служить на фронте.
По словам Арахамии, некоторые народные депутаты уже выражали желание присоединиться к Вооруженным силам, однако действующее законодательство не позволяет им официально совмещать депутатский мандат со службой в армии.
"Есть отдельные коллеги, которые прикреплены к определенным подразделениям и выполняют там определенную работу, но юридически они не военнослужащие, а депутаты парламента", - отметил он.
Именно поэтому, по словам Арахамии, президент имел в виду возможность обсуждения изменений в законодательство, позволяющих депутатам официально проходить военную службу.
Что предшествовало
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что народные депутаты должны либо работать в Верховной Раде, либо служить государству на фронте. По его словам, он готов обсудить с парламентом изменения в законодательство о мобилизации, которые позволили бы парламентариям идти в армию.
В то же время народный депутат от «Слуги народа» Федор Вениславский заявил, что подобные заявления носят скорее политический характер. Он напомнил, что во время военного положения полномочия Верховной Рады не могут быть прекращены, а мотивацию депутатов к работе следует повышать из-за системного диалога между ветвями власти.