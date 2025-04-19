Мобилизация Насирова отменена: в части А0139 объяснили причину

Бывший глава ДФС Роман Насиров / © ТСН

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Бывший глава ГФС Роман Насиров, по данным воинской части А0139, прошел ВВК и признан годным для службы в тылу.

Об этом пишет hromadske.

В воинской части А0139, к которой мобилизовали бывшего председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова, сообщили, что во время медицинского осмотра военно-врачебная комиссия вынесла постановление, в соответствии с которым Насиров был признан годным к службе в воинских частях обеспечения, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, логистики, связи, оперативного обеспечения и охраны.

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В то же время, в части отказались объяснить, где именно находился Насиров после мобилизации. Там отметили, что приказ о призыве его на военную службу во время мобилизации был отменен и является фактически несостоявшимся.

Основанием для отмены приказа о призыве солдата запаса Романа Насирова в воинской части назвали нарушение требований Порядка проведения призыва на военную службу во время мобилизации, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 16 мая 2024 №560. Других деталей на этот счет не предоставили.

Также в воинской части А0139 сообщили, что в рамках служебного расследования, назначенного по распоряжению главнокомандующего Вооруженными силами Украины, предоставляют представителям Военной службы правопорядка полную и всестороннюю информацию.

Напомним, ранее мы писали о том, что был скандал с мобилизацией Насирова.