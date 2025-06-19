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Мобилизация священников: признали ли церкви УПЦ МП критически важными религиозными организациями
В Украине утвердили список религиозных организаций, принадлежащих к критически важным. Госслужба по этнополитике и свободе совести ответила, есть ли там религиозные общины УПЦ МП.
В Украине официально утвердили список религиозных организаций, имеющих право бронировать своих священнослужителей от мобилизации. В список вошли учреждения, признанные критически важными для духовной жизни страны.
Есть ли в их числе религиозные общины УПЦ Московского патриархата, рассказал начальник отдела по делам религии ДЭСС Вячеслав Горшков в интевью «Эспрессо».
Горшков объяснил, что не все религиозные организации попадают в специальный Перечень. Один из важных критериев — связь с иностранной религиозной организацией, запрещенной в Украине. Но применить это правило можно только после продолжительного исследования и официального подтверждения такой связи. Потому сейчас он прямо не используется.
Вместо этого есть другой критерий: в перечень включают только те организации, чей устав не утратил силу в части, касающейся их полного официального названия. По словам Вячеслава Горшкова, многие уставы организаций УПЦ МП утратили силу именно из-за смены названия, поэтому они не могут быть внесены в этот список.
Однако к перечню уже добавили четыре общины Русской православной старообрядческой церкви и «Религиозное общество „Свято-Иоанновский монастырь“ Русской православной церкви за рубежом» в Киеве. Это другие конфессии, не имеющие отношения к УПЦ МП.
Напомним, в Винницкой области священника УПЦ МП, оправдывавшего агрессию РФ, приговорили к пяти годам лишения свободы.
Фигурант дела — настоятель храмов УПЦ Московского патриархата в двух селах Хмельницкого района Евгений К. Он распространял материалы, в которых содержится оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины.