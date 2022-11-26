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"Мобилизуют людей, которые в 2014 выступили против Майдана": какие фейки распространяют российские оккупанты

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
629
Время на прочтение
2 мин
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"Мобилизуют людей, которые в 2014 выступили против Майдана": какие фейки распространяют российские оккупанты

Фото: Служба безопасности Украины

Враг продолжает распространять всяческую чепуху.

Центр противодействия дезинформации обнаружил, что 25.11.2022 оккупанты распространили:

  • Дезинформацию

Пропагандистские Telegram-каналы сообщают, что «из Украины сейчас никого не выпускают под предлогом «нет света или зависшая» база не просто так, поскольку причина этого – обещание Зеленского не выпускать украинцев в ЕС в обмен на выделение денег», но такова информация не соответствует действительности.

  • Фейк

«СМИ» РФ сообщили, что «нынешняя волна мобилизации верстается из списков людей, которые в 2014 выступили против Майдана, людей, которые были против сноса памятников, и высказывавшихся против культа УПА».

  • Манипуляцию

Издание Politico, со ссылкой на неназванных чиновников из стран ЕС, сообщило, что «в Европе растет недовольство американцами, которые наживаются на войне в Украине… страна, наиболее выигравшая от этой войны, – это США, поскольку они продают больше газа по более высоким ценам и больше оружия… что может настроить общественное мнение против трансатлантической солидарности».

Напомним, что ранее оккупанты распространяли фейковую информацию о том, что украинские военные "используют мирное население как "живой щит".

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Дата публикации
Просмотры
629
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