"Мобилизуют людей, которые в 2014 выступили против Майдана": какие фейки распространяют российские оккупанты

Центр противодействия дезинформации обнаружил, что 25.11.2022 оккупанты распространили:

Дезинформацию

Пропагандистские Telegram-каналы сообщают, что «из Украины сейчас никого не выпускают под предлогом «нет света или зависшая» база не просто так, поскольку причина этого – обещание Зеленского не выпускать украинцев в ЕС в обмен на выделение денег», но такова информация не соответствует действительности.

Фейк

«СМИ» РФ сообщили, что «нынешняя волна мобилизации верстается из списков людей, которые в 2014 выступили против Майдана, людей, которые были против сноса памятников, и высказывавшихся против культа УПА».

Манипуляцию

Издание Politico, со ссылкой на неназванных чиновников из стран ЕС, сообщило, что «в Европе растет недовольство американцами, которые наживаются на войне в Украине… страна, наиболее выигравшая от этой войны, – это США, поскольку они продают больше газа по более высоким ценам и больше оружия… что может настроить общественное мнение против трансатлантической солидарности».

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Напомним, что ранее оккупанты распространяли фейковую информацию о том, что украинские военные "используют мирное население как "живой щит".

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