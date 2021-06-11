Мочанов пояснил, топят ли с помощью Медведчука Порошенко

По словам волонтера, президент страны — нынешний, предыдущий и все будущие — должны платить налоги в своей стране.

Единственный человек, который топит Порошенко — это Петр Порошенко. У всех людей, попадающих на Банковую, где-то что-то "пороблено" — потому что все, кто туда попадают — заканчивают сказкой о голом короле.

Об этом рассказал в комментарии "Право на владу" советник министра обороны (2014-2019) Алексей Мочанов.

"Мне кажется, что Петр Алексеевич с 2005 года, со времен Ющенко и его друзей, столько всего удивительного сделал ... Я понимаю, что многое государственный муж должен был делать во время войны не так, как это принято по-пацански во дворе. Но не до такой же степени, не в таком количестве и не так цинично. Разве Медведчук вытворял то, что позволял себе Петр Алексеевич, выводя в оффшоры свои бизнесы? Мне кажется, что президент страны — нынешний, предыдущий и все будущие — должны платить налоги в своей стране ", — отметил он.

Также Мочанов заявил, что Порошенко приложил много усилий, чтобы обмен пленными сначала не состоялся.

"Нужны были козыри, чтобы выиграть" - Мочанов о роли Порошенко в обмене пленными

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