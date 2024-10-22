Моди на встрече с Путиным сделал заявление о войне в Украине

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о готовности своей страны содействовать мирному урегулированию российско-украинской войны.

Индия готова способствовать "урегулированию конфликта" в Украине. Там считают, что подобные "проблемы" следует решить мирными способами.

Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече с российским диктатором Владимиром Путиным.

Моди рассказал, что он "регулярно" находится в контакте с Путиным по поводу "длительного конфликта между Украиной и Россией".

По словам премьера, Индия считает, что такие "конфликты" следует разрешать мирными способами. Его страна полностью поддерживает "быстрое восстановление мира и стабильности".

"Во всех наших усилиях мы отдаем приоритетное значение человечеству, и мы готовы оказывать любое возможное содействие и в будущем", — заверил Моди.

Напомним, что 23 августа премьер-министр Индии был в Киеве. Тогда президент Украины Владимир Зеленский обсуждал с премьер-министром Индии его предложения относительно путей к миру.

Читайте также: