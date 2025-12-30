Моде отреагировал на "атаку" на резиденцию Путина

Нарендра Моди и Владимир Путин. / © Associated Press

Индия «глубоко обеспокоена» из-за «атаки» на резиденцию российского президента-диктатора Владимира Путина.

Об этом заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди в соцсети Х.

«Глубоко обеспокоен сообщениями об „атаке“ на резиденцию президента Российской Федерации», — говорится в сообщении.

По его словам, нынешние дипломатические усилия являются «наиболее жизнеспособным путем» к прекращению боевых действий и установлению мира.

«Мы призываем все заинтересованные стороны оставаться сосредоточенными на этом пути и избегать любых действий, способных навредить процессу», — высказался Моди.

Напомним, в Кремле заявили о якобы «атаке» на резиденцию Путина в Новгородской области ночью против 29 декабря. Известно, что во время последнего разговора президентом США Дональдом Трампом диктатор пожаловался на украинского лидера Владимира Зеленского. Мол, «атака» БпЛА на госрезиденцию произошла практически сразу после переговоров США и Украины в Мар-а-Лаго».

Президент Украины назвал утверждение о якобы «атаке» на резиденцию Путина «типичной российской ложью». По его словам, Москва использует такие заявления, чтобы взорвать дипломатические усилия по прекращению войны.

