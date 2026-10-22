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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Моди сделал заявление о войне в Украине и озвучил позицию Индии

Индийский премьер заявил, что Нью-Дели будет поддерживать усилия мира в Украине.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Нарендра Моди

Нарендра Моди / © Associated Press

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что его страна будет поддерживать все усилия по достижению мира в Украине.

Об этом он сказал во время совместного брифинга с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Нью-Дели, пишет RMF24/PAP.

«Помним о том, что происходит в Украине. Мы будем поддерживать все усилия, направленные на достижение мира», — подчеркнул Моди.

По его словам, и Польша, и Индия «верят в принцип верховенства права и демократии». Моди подчеркнул, что дружеские отношения между странами основываются не только на дипломатическом сотрудничестве, но и на общих ценностях, в частности, в «подходе к человечности».

Переговоры по Украине — последние новости

Politico пишет о том, что Европа срочно начала искать переговорщика с диктатором Владимиром Путиным Европейские страны опасаются, что президент США Дональд Трамп может заключить договоренности с Россией без их участия. В этой связи они обсуждают, кто именно мог бы вести прямые переговоры с Москвой от имени Европы.

Заметим, эксперт по американо-российским отношениям Майкл Киммейдж высказался о том, что Трамп пытается договориться о завершении войны в Украине по сценарию Ялтинской конференции 1945 года, покидая Киев за бортом ключевых переговоров.

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